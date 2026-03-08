×

Кавказский узел

22:00, 8 марта 2026

Сторонники евроинтеграции Грузии 466-й день подряд вышли на акцию протеста

Участники акции протеста у парламента грузии. Скриншот фото Publika от 08.03.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1700617584671118&set=pb.100041686795244.-2207520000 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У парламента Грузии прошла ежедневная акция с требованием освобождения политзаключенных и проведения честных выборов. Сторонники  евроинтеграции собрались на проспекте Руставели 466-й день подряд.

Как писал "Кавказский узел", шествие под лозунгом: "Сила в единстве" объединило  в 465-й день протестов представителей оппозиционного альянса, созданного для демонтажа режима. Участники шествия и акции у парламента Грузии потребовали проведения новых выборов и освобождения политзаключенных.

Сегодня, как и в предыдущие дни у парламента Грузии прошла акция протеста, сторонники евроинтеграции вышли на акцию 466-й день подряд, сообщает Publika.

Как следует из фото и видео, приложенных к публикации, сегодня шествий не проводилось, участники акции собрались у здания законодательного органа, в руках у многих были флаги Грузии, ЕС, США, Украины.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

