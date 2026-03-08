Сторонники евроинтеграции Грузии 466-й день подряд вышли на акцию протеста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У парламента Грузии прошла ежедневная акция с требованием освобождения политзаключенных и проведения честных выборов. Сторонники евроинтеграции собрались на проспекте Руставели 466-й день подряд.

Как писал "Кавказский узел", шествие под лозунгом: "Сила в единстве" объединило в 465-й день протестов представителей оппозиционного альянса, созданного для демонтажа режима. Участники шествия и акции у парламента Грузии потребовали проведения новых выборов и освобождения политзаключенных.

Сегодня, как и в предыдущие дни у парламента Грузии прошла акция протеста, сторонники евроинтеграции вышли на акцию 466-й день подряд, сообщает Publika.

Как следует из фото и видео, приложенных к публикации, сегодня шествий не проводилось, участники акции собрались у здания законодательного органа, в руках у многих были флаги Грузии, ЕС, США, Украины.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".