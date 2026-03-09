Хидашели после визита к силовикам объяснилась за слова о "школе террористов"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заинтересовавшие Службу госбезопасности слова относились к иранскому университету, а не его филиалу в Грузии, пояснила экс-министр обороны Тина Хидашели. Спецслужбам следует обратить внимание на иранское влияние в стране, а не на заявления и публикации об этом, заявил после опроса исследователь Георгий Канделаки.

Как писал "Кавказский узел", Служба госбезопасности Грузии вызвала на опрос четырех человек: оппозиционера, бывшего главу парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, бывшего министра обороны, основательницу организации "Гражданская идея" Тину Хидашели, историка и оппозиционного политика Губаза Саникидзе и члена "Лаборатории исследования советского прошлого" Георгия Канделаки. Они были вызваны в рамках расследования дела по статье 319 Уголовного кодекса 1 . Опрос Саникидзе был проведен в Тбилисском горсуде, Хидашели и Канделаки также согласились дать показания. Связаться с Гиви Таргамадзе спецслужбе не удалось.

7 марта Служба госбезопасности начала расследование заявлений оппозиции о деятельности местного филиала Международного университета Аль-Мустафа. Ведомство пояснило, что намерено "задать им вопросы", чтобы выявить "какие-то конкретные факты". "В последние дни различные лица публично озвучили ряд сведений о рекрутировании другими странами кадров в Грузии, в том числе обвинения или намеки по направлению терроризма. Мы внимательно следим и изучаем содержание этих заявлений, а также мотивы их авторов, обвиняющих Грузию в подобных вопросах, особенно на фоне продолжающихся боевых действий в регионе", - заявила СГБ.

Тина Хидашели после опроса в суде рассказала 8 марта, что интерес силовиков был вызван ее заявлением об иранском университете, сообщает "Грузия Online".

Она подчеркнула, что ее заявление было основано на информации из открытых источников.

«Все существующие факты, если таковые имеются, находятся в открытом доступе. Я частное лицо, которое имеет доступ только к информации, находящейся в открытом доступе. У всех есть Интернет, Google и так далее. Вполне естественно, что они (СГБ) заинтересовались. Понятно, ведь не исключено, что человек мог получить информацию из иных источников и это нужно выяснить, в этом нет проблемы, когда задают вопросы, это нормальный процесс… Если какая-либо опасность угрожает стране, будем надеяться, что это выяснят. Если же нет, мы все поблагодарим за то, что это точно установлено и опасности не существует», - процитировало экс-министра обороны издание.

4 марта Тина Хидашели заявила телеканалу "Пирвели", что "в Грузии практически нелегально действует так называемый университет, школа террористов, ректором которой был человек, объявленный преемником Али Хаменеи". Ранее бывший ректор университета - религиозный и политический деятель Алиреза Арафи - вошел во временный совет руководства Ирана, сформированный после гибели аятоллы Хаменеи.

Филиал, некое образование, к которому нужно присмотреться

По словам Хидашели, она не утверждала, что именно в Грузии готовят террористов. "Иранский университет в связи с терроризмом, рекрутированием и так далее находится под санкциями нескольких стран: Канады, США, Германии, этот список длинный... Что касается Грузии, я говорю, что, к счастью, он не получил аккредитации, но в Грузии действует его филиал, некое образование, к которому нужно присмотреться", - приводятся в публикации ее слова.

Международный университет Аль-Мустафа - религиозно-образовательный центр со штаб-квартирой в Иране. Вуз специализируется на исламских исследованиях, включая теологию, право и философию. В Грузии филиал университета действует более 10 лет. В 2020 году США ввели санкции против университета, заявив, что он используется Ираном для продвижения своей идеологии и вербовки иностранцев в проиранские вооруженные группы. Тегеран отверг эти обвинения, сообщило "Новости Грузия".

Показания в Тбилисском горсуде в присутствии судьи-магистрата дал также член «Лаборатории изучения советского прошлого» Георгий Канделаки, сообщило 8 марта "Интерпрессньюс".

Для меня был удивительным сам этот допрос

После опроса Канделаки в комментарии журналистов раскритиковал позицию силовиков. "Для меня был удивительным сам этот допрос и другие допросы, потому что без должного внимания остаётся не содержание того или иного исследования, а публично известные факты, которые в этом исследовании описаны", - заявил он.

3 марта было опубликовано исследование американского Института Хадсона, соавтором которого стал Георгий Канделаки. Согласно исследованию, Иран систематически расширяет свою инфраструктуру влияния в Грузии, и это представляет угрозу не только для Грузии, но и для интересов Запада на Южном Кавказе. Исследование коснулось, в том числе деятельности в Грузии Международного университета Аль-Мустафа. После публикации представители "Грузинской мечты" раскритиковали авторов исследования. Так, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал их "предателями" и потребовал расследования их деятельности, сообщило JAMnews.

Канделаки подчеркнул, что "влияние Исламской Республики Иран в Грузии, к сожалению, зашло очень далеко". "Это проблема для Грузии. Реакции требует именно это, а не те публично известные факты, которые рассмотрены в том или ином исследовании или статье", - пояснил он.

Исследование было готово несколько недель назад

Отвечая на вопрос, почему исследование было обнародовано именно сейчас, Канделаки отметил, что оно было готово несколько недель назад, и его публикация просто совпала с боевыми действиями в Иране.

"Оно было опубликовано сейчас, потому что исследование было готово несколько недель назад и просто проходило этап редактирования и верстки. Это просто совпадение", - сказал Георгий Канделаки.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

К 8 марта более 1870 человек были эвакуированы из Ирана через азербайджанский пограничный пункт, среди них 309 граждан Азербайджана, 282 гражданина России и 13 граждан Грузии.

