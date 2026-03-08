Суд в Тбилиси назначил залоги участникам нападения на журналистов Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По три тысячи лари залога назначил Тбилисский городской суд Сабе Миндиашвили и Левану Зардиашвили, которые обвиняются в нападении на журналистов издания Publika осенью прошлого года.

Как писал "Кавказский узел", во время акции протеста у предвыборного штаба "Грузинской мечты" в Тбилиси осенью 2025 года были избиты журналисты и активисты. Так, Александр Кешелашвили и Кето Микадзе из Publika были избиты и у обоих нападавшие, которые вышли из штаба, отобрали телефоны. 6 марта участникам нападения на журналистов были предъявлены обвинения в воспрепятствовании журналистской деятельности.

Тбилисский городской суд назначил залоги по три тысячи лари (1,1 тысячи долларов) участникам нападения на журналистов Publika осенью 2025 года, пишут 7 марта "Новости-Грузия".

На заседании выяснилось, что один из обвиняемых, 26-летний Саба Миндиашвили уже был ранее судим и на момент совершения нового преступления отбывал условное наказание. Второй обвиняемый, 39-летний Леван Зардиашвили сообщил, что является сотрудником управы одного из районов Тбилиси.

В случае, если Миндиашвили и Зардиашвили будут признаны виновными, им грозит максимальный срок в виде домашнего ареста от шести до двух лет.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".