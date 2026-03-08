×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:13, 8 марта 2026

Журналистки обвинены в перекрытии тротуара на акциях в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В блокировке тротуара на ежедневных акциях протеста у здания парламента Грузии  обвинены журналистка Netgazeti Мариам Дзидзариа и Мариам Куправа из Tabula. 

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля, в 449-й день непрерывных протестов у парламента Грузии, активисты подали в Конституционный суд жалобу на законодательные ограничения свободы собраний. 

Согласно принятым парламентом Грузии поправкам в закон "О собраниях и манифестациях", ограничения, введенные ранее на проведение акций на дорогах, распространяются и на тротуары, и на пешеходные улицы. Для проведения шествия требуется подать уведомление в МВД, а за нарушение требований предусмотрен арест. Повторное нарушение, такое как блокировка тротуара у госучреждения, влечет уголовное преследование.

МВД предъявило административные обвинения сотрудницам двух изданий. Речь идет про журналистку Netgazeti Мариам Дзидзариа и журналистку Tabula, Мариам Куправа.

Дзидзариа была на «субботнем марше от 31 января». Во время освещения акции на ней был бейдж, подтверждающий, что она журналистка, а также нарукавная повязка (PRESS) камера. Tabula сообщает, что Куправа также выполняла профессиональные обязательства во время акции 7 февраля, пишет Netgazeti.

Девушкам грозит либо штраф, либо административный арест в 15 суток, говорится в публикации.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Шествие в 465-й день протестов. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 07.03.26, https://www.interpressnews.ge/ru/article/173639-k-parlamentu-dvizhetsia-protestnyi-marsh-pod-lozungom-sila-v-edinstve
21:17, 7 марта 2026
Шествие "Сила в единстве" завершилось протестом у парламента Грузии
17:17, 7 марта 2026
СГБ Грузии начала проверку заявлений о "школе террористов"
23:54, 6 марта 2026
Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 464 дня подряд
Паспорт Грузии. Фото: "Новости Грузия" https://www.newsgeorgia.ge/
20:36, 6 марта 2026
Евросоюз приостановил безвизовый режим для грузинских чиновников
Акция протеста в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
08:50, 6 марта 2026
Прокуратура Грузии спустя полгода предъявила обвинения в нападении на журналистов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Артемий Останин. Скриншот фото RusNews https://t.me/rusnews/80666.
06 марта 2026, 20:58
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Артемию Останину

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: www.donland.ru
06 марта 2026, 18:08
Пятеро заключенных из Кабардино-Балкарии осуждены по делу о тюремном джамаате

Зарифа Саутиева. Фото: ФортангаОрг https://fortanga.org/2021/11/zarifa-sautieva-rasskazala-v-sude-o-tyazhelyh-bytovyh-usloviyah-v-sizo/
06 марта 2026, 14:57
Зарифе Саутиевой запрещено уезжать из России

Артемий Останин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
06 марта 2026, 14:01
Прокуратура потребовала ужесточить наказание Останину

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше