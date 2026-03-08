Журналистки обвинены в перекрытии тротуара на акциях в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В блокировке тротуара на ежедневных акциях протеста у здания парламента Грузии обвинены журналистка Netgazeti Мариам Дзидзариа и Мариам Куправа из Tabula.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля, в 449-й день непрерывных протестов у парламента Грузии, активисты подали в Конституционный суд жалобу на законодательные ограничения свободы собраний.

Согласно принятым парламентом Грузии поправкам в закон "О собраниях и манифестациях", ограничения, введенные ранее на проведение акций на дорогах, распространяются и на тротуары, и на пешеходные улицы. Для проведения шествия требуется подать уведомление в МВД, а за нарушение требований предусмотрен арест. Повторное нарушение, такое как блокировка тротуара у госучреждения, влечет уголовное преследование.

МВД предъявило административные обвинения сотрудницам двух изданий. Речь идет про журналистку Netgazeti Мариам Дзидзариа и журналистку Tabula, Мариам Куправа.



Дзидзариа была на «субботнем марше от 31 января». Во время освещения акции на ней был бейдж, подтверждающий, что она журналистка, а также нарукавная повязка (PRESS) камера. Tabula сообщает, что Куправа также выполняла профессиональные обязательства во время акции 7 февраля, пишет Netgazeti.



Девушкам грозит либо штраф, либо административный арест в 15 суток, говорится в публикации.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".