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21:02, 13 июня 2026

Участники шествия в Тбилиси потребовали не допускать полицейского насилия

Участники шествия в Тбилиси с портретами пострадавших от полицейского насилия. Скриншот фото Миндия Габадзе/Publika от 13.06.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1785295216203354&set=pcb.1785295329536676 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шествие в 563-й день ежедневных протестов в Тбилиси прошло под лозунгом: "Вместе против насилия и безнаказанности", его участники потребовали прекратить практику насилия в отношении задержанных.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии в 562-й день непрерывных протестов вышли к парламенту с неизменным требованием освобождения узников совести. 

"Вместе против насилия и безнаказанности" - под этим лозунгом протестующие вышли на шествие от филармонии.

Традиционный субботний марш сегодня связан с кадрами, показанными в эфире телеканала "ТВ Пирвели", где видно, как правоохранители бьют граждан в полицейском участке.

Участники шествия несут транспаранты с надписями: "Система должна разрушиться", "14 кровавых лет", "К кому нам обращаться, когда полиция применяет насилие?!".

Они также держат в руках фото граждан, пострадавших во время протеста, в отношении которых, по их словам, полиция применила насилие. "Борьба до конца!" - скандируют участники акции, передает "Интерпрессньюс".

Собравшиеся в 563-й день ежедневных протестов держали в руках плакаты с портретами людей, пострадавших от полицейского насилия во время акции протеста, пишет Publika.

Собравшиеся шли по проезжей части с флагами и плакатами, следует из видео, приложенного к публикации.

Система дает сбой, и как бы МВД ни пыталось убедить нас, что все это единичный, эпизодический факт насилия, мы все хорошо знаем, что в действительности это систематическая практика пыток, которая укоренилась в грузинской полиции, в ее подразделениях, заявил представитель "Альянса оппозиции" Гига Лемонджава.

Он подчеркнул, что жестокое обращение применялось в отделе Кобулети, при этом начальником полиции Аджарии был Григол Беселия, на основании показаний которого журналист Мзия Амаглобели находится в тюрьме. "Кто-то верит, что начальник полиции Аджарии не знал, что происходит в отделении полиции Кобулети? Конечно, нет. Поэтому эта система пыток должна закончиться", - приводит его слова "Грузия Online".

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4
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Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки
Основательница изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели была задержана 12 января 2025 года, ей грозит до семи лет лишения свободы за пощечину начальнику полиции Батуми. Коллеги Амаглобели и правозащитники требуют ее освобождения и расследования действий полиции.

В начале августа 2025 года суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Статья обвинения Амаглобели на заключительном этапе процесса была смягчена, изначальное обвинение предусматривало от четырех до семи лет заключения.  

TV Pirveli опубликовал видеоматериалы и сообщил, что сотрудники полиции пересылали в общий чат записи с пытками людей. По утверждению телеканала, человек, который взломал этот чат и скачал файлы для разоблачения системы, был задержан. По информации телеканала, "это происходило в полиции, и невозможно, чтобы об этом не знали другие сотрудники и руководство". Как рассказала TV Pirveli мать задержанного, полицейские "прижигают сигареты о граждан (тушат их о тело) и раздевают людей догола", пишет Tbilisi Life.

Вскоре после публикации этих кадров МВД распространило заявление, признав описанные случаи насилия, но заявив, что они произошли летом 2022 года в регионе Аджария. В них участвовали сотрудники департамента полиции Имерети, находившиеся в служебной командировке в Кобулети. По данным МВД, преступление было выявлено в феврале 2026 года, а указанные лица были задержаны 23 февраля, говорится в публикации.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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