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21:44, 4 августа 2026

Адвокат Георгия Чигладзе опубликовал запись с камер отеля в Телави

Участники свадьбы смотрят наверх после выкриков с балкона. Скриншот публикации Лаши Капанадзе.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Видео с камер отеля Agarani Estate подтверждает, что на участников свадьбы была вылита вода, хотя сами русскоговорящие туристки, с которыми у них возник конфликт, это отрицали. 

Как информировал "Кавказский узел", в соцсетях вызвало резонанс нападение жителя Грузии Георгия Чигладзе на русскоговорящую туристку. По утвердждениям одной из участниц инцидента, следствие подтвердило, что девушки не обливали гостей свадьбы водой, не оскорбляли их и не портили аппаратуру. К 3 августа гражданка России, которую ударил Чигладзе, вместе с подругами уехала из Грузии.

Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. Суд в Телави освободил Чигладзе под залог. В суде он заявил, что сожалеет о случившемся. Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы.

Адвокат Лаша Капанадзе, представляющий интересы Георгия Чигладзе, опубликовал сегодня видеозапись из материалов дела. Кадры сняты камерой отеля, где проходила свадьба, перед инцидентом с участием Чигладзе и русскоязычных туристов. 

Видео, на котором отсутствует звук, демонстрирует гостей свадьбы, сидящих за столами на веранде. Гости спокойно общаются друг с другом, но в какой-то момент их внимание привлекает кто-то на балконе - люди начинают смотреть вверх. Поначалу некоторые из них смущенно улыбаются, затем выражения их лиц меняются. Затем сверху на веранду выливается жидкость - она попадает на двух людей, стоящих внизу. 

Как пояснил адвокат в своем посте, туристки с балкона выкрикивали участникам торжества провокационные реплики. “Поскольку гости свадьбы не отреагировали на эти выкрики, раздраженные этим российские туристы начали с третьего этажа выливать вниз неизвестную жидкость”, - говорится в публикации на странице Капанадзе в Facebook. 

Люди, которых облили жидкостью - музыкант Александре Мрелашвили и организатор свадьбы Мариам Оманадзе, пояснил адвокат. “Жидкость также попала на музыкальную аппаратуру, стоявшую перед Александре Мрелашвили, в результате чего оборудование было повреждено”, - добавил он. 

По словам юриста, среди российских туристов распространена практика мошенничества со страховками за рубежом. “Они оформляют страховку в своей стране, а по пути в другую страну провоцируют конфликт и противоправные действия в свой адрес, становятся потерпевшими по уголовному делу, а затем, вернувшись в страну, получают крупные суммы из страхового фонда”, - написал Лаша Капанадзе. 

Публикация адвоката за шесть часов набрала 23 комментария. “К сожалению, при загрузке в социальные сети качество видео ухудшилось, и теперь неясно, какое количество жидкости выливают женщины, гражданки Российской Федерации”, - написала в комментариях адвокат Мариам Дурглишвили, также участвующая в деле Чигладзе. 

Некоторые пользователи в комментариях выразили возмущение, что туристкам после возбуждения уголовного дела позволили покинуть страну. 

“19 июля, а именно в день ареста Георгия, я лично подняла этот вопрос и потребовала, чтобы никому не разрешалось покидать страну до тех пор, пока следствие не определится с их ответственностью. Однако окончательное решение следственной комиссии - это ее прерогатива”, - написала в ответ одному из комментаторов Дурглишвили. Она добавила, что в распоряжении следственной комиссии с момента ареста Чигладзе были все видеозаписи, касающиеся инцидента, причем этих записей “очень много”.

Русскоязычные туристки, которые представляются потерпевшими, неоднократно делали заявления по делу, которые впоследствии не подтверждались. Так, адвокат туристок Лали Апциаури, как и они сами, “дистанцировались от формулировки о том, что конфликт возник из-за языка”, отмечало еще 21 июля издание Paper Kartuli. 

“По словам Апциаури, инцидент не был мотивирован языком или национальностью и претензий на этот счет у женщин к следствию нет”, - говорится в публикации. При этом в своих первоначальных заявлениях об инциденте и опубликованных видео они утверждали, что агрессию Чигладзе в их адрес вызвала именно русская речь.

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Автор: "Кавказский узел"

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