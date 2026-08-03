Пользователи соцсети потребовали эффективного расследования нападения на имама в Ахалцихе

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Власти Грузии должны провести эффективное расследование нападения на имама мечети в Ахалцихе Шевкета Двалидзе, наказать виновных и проверить его слова о давлении со стороны силовиков, заявили пользователи соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", 30 июля стало известно, что в Ахалцихе во дворе дома своего отца был избит имам местной мечети, турок-месхетинец Шевкет Двалидзе. По его словам, полиция настояла, чтобы он забрал заявление об избиении. Причиной конфликта стала языковая и религиозная принадлежность жертвы, указали правозащитники.

Турки-месхетинцы (тур. Ahıska Türkleri) – этнические турки, исторически проживавшие в Месхетии – области на юго-западе Грузии. В настоящее время турки-месхетинцы проживают в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, России, Азербайджане, Украине, Грузии, Турции и США. Их называют также "ахыска", "турки-ахыска", "ахалцихские турки", "кавказские турки". В 2004–2005 годах часть турок-месхетинцев, живших в Краснодарском крае, под давлением местных властей выехала в США, сообщается в материале "Турки-месхетинцы", размещенном в "Справочнике" на "Кавказском узле".

Комментаторы выразили недоверие грузинским силовикам

На странице "Кавказского узла" в Facebook* два поста об избиении в Ахалцихе имама Шевкета Двалидзе набрали в совокупности 1811 отметок с реакциями пользователей и 2625 комментариев.

Пользователи потребовали от властей Грузии справедливо расследовать нападение и наказать виновных. "Главное, чтобы их нашли и наказали по всей справедливости", – написал Муслим Бангаев. "Следовало бы провести расследование, кто напал и инициировал нападение", – указала Мери Фортман. "Не забирайте заявление: групповое избиение, пускай отвечают перед судом", – призвала Надежда Байрамова.

Некоторые комментаторы выразили недоверие в отношении действий правоохранительных органов. "И самое страшное, что полиция молчит и поддерживает насильников", – написала Лейла Будагашвили. "В Грузии за это никого не арестовывают. Если делают вид, что арестовали ради приличия, затем на следующий день отпускают домой", – заявил Исмаил Шихиев. "Куда правоохранительные органы смотрят?" – задалась вопросом Офелия Зейналова.

Комментаторы назвали недопустимым нападение на религиозного деятеля. "Это позор, когда кто-то поднимает руку на священника. Значит, тот, кто так поступает, не уважает свою религию или свой народ", – написал Бехман Искендеров. "Нелюди, как можно было поднять руку на того, кто являлся духовным наставником людей, будучи глубоко верующим?!" – возмутился пользователь Страна Убыхия. "Нормальный человек не сможет поднять руку на имама! Общество деградирует", – считает Мирием М.

Язык общения не может служить поводом для насилия, подчеркнули пользователи. "Люди говорят на том языке, на котором им хочется. Что за претензии?" – написал Меружан Хумарян. "Царский район весь говорит на турецком. И дальше что? Это не причина для драки", – указала Марина Хромадити.

Часть комментаторов предположила, что инцидент может быть намеренной провокацией, призванной разжечь межнациональную и религиозную вражду. "Веками наши народы жили рядом. Провокаторы сеют вражду", – написала Гюльнара Гусейнова. "Это делается специально, чтобы столкнуть лбами наши народы и наши религии", – считает Светлана Светлана.

Мусульмане в Грузии неоднократно жаловались на дискриминацию

Хотя нынешний инцидент произошел в Самцхе-Джавахети, вопросы, связанные с правами мусульманской общины, ранее неоднократно становились предметом конфликтов и в других регионах Грузии – и конкретно в Аджарии.

Так, 30 ноября 2023 года Европейский суд по права человека (ЕСПЧ) вынес решение, что власти Грузии не приняли должных мер для предотвращения религиозной дискриминации и насилия в отношении организаторов мусульманского пансионата в Кобулети. Суд назначил заявителям компенсации.

Речь идет об инциденте, произошедшем 10 сентября 2014 года, когда жители Кобулети повесили свиную голову на дверь здания, где гражданин Турции планировал открыть мусульманский пансионат, который протестующие называли медресе. Акции у здания прошли 11 и 17 сентября. Во время одной из них протестующие окружили пансионат баррикадами и потребовали объявить православие государственной религией Грузии. Мусульманская община обратилась в Батумский городской суд с жалобой на дискриминацию.

Схожие инциденты происходили и в регионах юга России. 14 сентября 2025 года управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края сообщило, что к мечети аула Козет в Тахтамукайском районе Адыгеи подбросили свиную голову. Пользователи Telegram призвали найти и наказать автора провокации. На следующий день Следком сообщил, что задержан 43-летний житель Анапы, дело расследовалось по статье о публичном оскорблении чувств верующих.

В декабре 2019 года новый муфтий Восточного правления мусульман Грузии был избран на заседании Совета мусульман в Батуми. По данным правозащитников, выборы были организованы за два дня и прошли непрозрачно. Трое сотрудников в знак протеста покинули правление, заявив, что выборы состоялись под давлением.

30 сентября 2019 года Батумский городской суд признал дискриминационным отказ мэрии в строительстве мечети и обязал чиновников пересмотреть решение. Суд указал, что плотная застройка района не помешала возведению там христианских храмов. Ранее мэрия Батуми отказала общине в разрешении на строительство новой мечети на приобретенном ею участке, сославшись на плотную жилую застройку. После этого община открыла молельню во временном деревянном строении на этом участке.

В 2018 году авторы исследования, проведенного в четырех районах Аджарии, заявили, что мусульманки сталкиваются с дискриминацией в школах и при трудоустройстве. Некоторые из них не получают среднего и высшего образования, а также не участвуют в политической и общественной жизни, указали исследователи.

На дискриминацию ранее жаловались и мусульмане в Москве. Так, 21 июля 2023 года после пятничного намаза в исторической мечети в Москве верующие провели шествие, скандируя: "Аллаху Акбар", выразив протест против рейдов силовиков в мечетях Подмосковья. Акция протеста была вызвана, в частности, проверкой документов во время намаза у посетителей мечети в подмосковных Котельниках, которая произошла 7 июля 2023 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал привлечь силовиков к ответственности. Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился по этому поводу с губернатором Московской области и пообещал наказать виновных. Позже Кадыров сообщил, что на юге Москвы, на улице Ахмата Кадырова, планируется построить новую мечеть.

В июне 2015 года здание мусульманского пансионата в Кобулети было обстреляно, однако злоумышленник не был задержан. Сотрудникам учреждения также угрожали расправой, а в некоторых магазинах им отказывались продавать товары, заявили правозащитники. Из-за давления новый пансионат не открылся, и 40 детей провели учебный год в старом здании, рассчитанном на 15 человек. В июле местные жители вновь провели митинг против работы учреждения.

В сентябре 2013 года муфтий Хулойского района Гурам-Аслан Абашидзе заявил о психологическом давлении на детей из мусульманских семей. По его словам, в детском саду в Хуло, где большинство воспитанников составляли мусульмане, детей перед едой заставляли произносить христианские молитвы. Тогда же представители общины пожаловались, что из-за нехватки мест в единственной мечети Батуми верующие вынуждены молиться на улице, и потребовали выделить землю для строительства новой мечети.