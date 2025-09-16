×

Кавказский узел

Лента новостей
01:56, 16 сентября 2025

Исламоведы назвали свиную голову у мечети в Адыгее агрессией против мусульман

Злоумышленник у мечети. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.

Свиная голова является однозначно оскорбительным символом для мусульман, и тот, кто подбросил ее к мечети, преследовал цель унижения и устрашения исламской общины. Подобных провокаций в Козете, где эта мечеть действует уже около 30 лет, прежде не было, заявил местный активист. 

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края сообщило, что к мечети аула Козет в Тахтамукайском районе Адыгеи подбросили свиную голову. Пользователи Telegram призвали найти и наказать автора провокации. Днем 15 сентября Следком сообщил, что задержан 43-летний житель Анапы, дело расследуется по статье о публичном оскорблении чувств верующих. 

Согласно видеозаписи, сделанной камерой наблюдения, в темное время суток мужчина подошел к забору и надел на один из прутьев ограды свиную голову. Потом мужчина отошел на несколько шагов, держа руки на уровне лица (вероятно, снимая фото или видео на телефон), а затем покинул территорию.

С точки зрения мусульман свиная голова является крайне оскорбительным символом, уверен профессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен.  

"Свинья в исламе считается нечистым животным. Употребление свинины строго запрещено Кораном, а контакт с ней требует ритуального очищения. Для верующего мусульманина свиная голова - это не просто неприятный объект, а нарушение религиозной чистоты. Так что это оскорбление и провокация", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, свиная голова стала универсальным маркером антимусульманской агрессии. "Ее используют (многие), от ультраправых в Европе до экстремистов в других регионах. Это осознанная провокация, направленная на унижение и устрашение. В мусульманских регионах появление свиной головы следует рассматривать как преднамеренное религиозное оскорбление и провокацию. Это не случайность, а осознанный выбор символа с максимальным оскорбительным потенциалом", - подчеркнул он.

Выбор предмета для этой акции свидетельствует о стремлении оскорбить мусульман, подтвердил российский кавказовед, пожелавший остаться неназванным. "Свиная голова - это, конечно, оскорбление, потому что свинина запрещена в исламе, это харам. Подбросить свиную голову, тем более к мечети, - прямое и явное оскорбление. Это акт, направленный против мусульман с целью оскорбить их", - сказал он "Кавказскому узлу".

Он затруднился предположить, какими идеями руководствовался злоумышленник, но обратил внимание на признак спланированной провокации в его действиях. "В муфтияте лучше знают, у них должно быть больше информации, но лично меня настораживает тот факт, что подбросивший свиную голову мужчина зафиксировал это с помощью телефона. Возможно, он хотел отправить это кому-то. Если он отправляет это заказчику, то, да, это провокация. По моим наблюдениям, люди, которые это делают, так скажем, для себя, по своим каким-то соображениям, не фиксируют это на телефон", - указал он.

Мечеть аула Козет построена на месте маленькой мечети, которая была снесена советской властью, рассказал "Кавказскому узлу" местный активист. "Мечеть строили несколько лет усилиями местных жителей. Открыли, кажется, в 1996 году. В Тахтамукайском районе Адыгеи проживают активные и практикующие мусульмане. Местное мусульманское духовенство активно поддерживает традиции, обучение исламу и арабскому языку", - сообщил активист.

По его словам, раньше подобных инцидентов не происходило. "Такое случается впервые. Раньше никаких инцидентов здесь не было", - отметил он.  

Статья о публичном оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК России) предусматривает до трех лет лишения свободы или принудительных работ. Мужчине, который подбросил свиную голову к мечети в Адыгее, может грозить и более строгое наказание, так как его действие можно квалифицировать и по другой статье, обратил внимание юрист Тимур Филиппов.

"Например, статья 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды", если докажут мотив,  унижение достоинства группы лиц по признаку отношения к религии. Она предусматривает до 6 лет лишения свободы", - сказал юрист "Кавказскому узлу".

При этом  Филиппов считает, что умысел на совершение уголовного преступления не всегда просто доказать. "Чтобы возбудить уголовное дело по статье 148 УК РФ, нужно доказать, что человек целенаправленно хотел оскорбить именно религиозные чувства. Если он скажет, что это была глупая выходка, пьянка, спор с друзьями, то при отсутствии иных доказательств, его действия не будут содержать уголовного состава. Да и масштаб инцидента не требует жесткого наказания: да, неприятно, но это не митинг, не массовое действие, не вандализм внутри храма. Голова возле забора, а не в самом здании мечети, и суд может решить, что общественная опасность минимальна. Но в итоге все будет зависеть от его собственных показаний, установленных обстоятельств и характеристик его личности", - отметил он.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
