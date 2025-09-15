×

Главная   /   Лента новостей
18:58, 15 сентября 2025

Житель Анапы задержан за провокацию у мечети в Адыгее

Мечеть аула Козет. Скриншот https://www.instagram.com/p/DOk9MkPDdMF/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики установили автора провокации со свиной головой у мечети аула Козет, мужчину задержали у него дома в Анапе и доставили в изолятор в Адыгее. 

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края сообщило, что к мечети аула Козет в Тахтамукайском районе Адыгеи подбросили свиную голову. Пользователи Telegram призвали найти и наказать автора провокации.

Согласно видеозаписи, сделанной камерой наблюдения, в темное время суток мужчина подошел к забору и надел на один из прутьев ограды свиную голову. Потом мужчина отошел на несколько шагов, держа руки на уровне лица (вероятно, снимая фото или видео на телефон), а затем покинул территорию.

Провокация со свиной головой у мечети аула Козет расследуется по статье о публичном оскорблении чувств верующих, подозреваемый задержан, сообщило республиканское управление Следкома. 

Подозреваемый - 43-летний житель Анапы. Полицейские и бойцы спецназа Росгвардии задержали его в Анапе и доставили к следователям в Адыгею, он водворен в изолятор временного содержания в республике, говорится в сообщении ведомства. Следователи планируют ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Житель Краснодарского края совершил противоправные действия, находясь у территории мечети в ауле Козет Тахтамукайского района, после чего скрылся с места преступления”, - говорится в публикации на официальной странице управления СКР по Адыгее “ВКонтакте”.

Статья о публичном оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК России) предусматривает до трех лет лишения свободы или принудительных работ. В сообщении Следкома не уточняется, признал ли задержанный себя виновным, также не указаны конкретные мотивы провокации. По делу проводятся судебные экспертизы, отметили в ведомстве.

Автор: "Кавказский узел"

