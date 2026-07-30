Правозащитники назвали избиение имама в Ахалцихе преступлением на почве ненависти

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В Ахалцихе во дворе дома своего отца был избит имам местной мечети, турок-месхетинец Шевкет Двалидзе. По его словам, полиция настояла, чтобы он забрал заявление об избиении. Причиной конфликта стала языковая и религиозная принадлежность жертв, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", возвратившиеся в Грузию турки-месхетинцы столкнулись с проблемой с получением гражданства и документов, изучением грузинского языка, им не разрешают селиться в некоторых регионах.

Турки-месхетинцы (тур. Ahıska Türkleri) – этнические турки, исторически проживавшие в Месхетии – области на юго-западе Грузии. В настоящее время турки-месхетинцы проживают в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, России, Азербайджане, Украине, Грузии, Турции и США. Их называют также "ахыска", "турки-ахыска", "ахалцихские турки", "кавказские турки". В 2004–2005 годах часть турок-месхетинцев, живших в Краснодарском крае, под давлением местных властей выехала в США, сообщается в материале "Турки-месхетинцы", размещенном в "Справочнике" на "Кавказском узле".

По словам семьи, на имама местной мечети Шевкета Двалидзе напала группа более чем из десяти человек. Полиция задержала только двоих участников нападения, однако позже суд освободил их под залог, сообщает издание "Батумелеби".

"Шевкет Двалидзе является мусульманским месхом. Он вернулся в Грузию в 2001 году вместе с частью семьи. После жизни в Марнеули он переехал в Ахалцихе, а с 2010 года живёт в городе Вале. Последние 10 лет он является имамом мечети Ахалцихе", - пишет телекомпания "Пирвели".

По словам его сына Омара Двалидзе, причиной конфликта стал разговор на турецком языке с двоюродным братом, приехавшим из Турции в гости. Они гуляли, на улице встретили две группы людей: молодых и постарше. Сначала разговор был спокойным: молодые люди подошли к ним, начали общение и предложили выпить пиво. Омар объяснил, что они мусульмане и не употребляют алкоголь. Его двоюродный брат не знал грузинского языка, поэтому Омар переводил ему разговор с грузинского на турецкий.

Именно после этого один из мужчин из группы постарше, начал предъявлять претензии: почему они говорят на турецком языке, если находятся в Грузии. Несколько раз повторил, что в стране нужно разговаривать по-грузински.

Затем мужчина начал спрашивать, кто они и зачем приехали в Ахалцихе. Когда Омар рассказал, что они находятся в гостях у дедушки, рядом с домом которого они стояли, последовали вопросы о родственниках. После того как прозвучало имя его дяди, мужчина начал оскорблять его из-за имени и тронул 16-летнего брата, подросток побежал домой, Омар последовал за ним. Группа 10-12 человек начала преследовать их и зашла во двор дома дедушки.

На шум вышел отец Омара - Шевкет Двалидзе. По словам семьи, как только он спросил, что происходит, ему сразу нанесли удар по лицу. Имама сбили с ног, после чего несколько человек начали избивать его ногами. Родственницы и соседки вышли из дома и смогли остановить нападение, после чего была вызвана полиция.

Полиция по горячим следам задержала двух человек. Начато расследование по статье 126 Уголовного кодекса, касающееся насилия, уточнило издание со ссылкой на МВД Грузии.

Сам имам заявил, что после нападения не чувствует себя в полной безопасности. За более чем 16 лет жизни в Вале он никогда не сталкивался с подобным отношением. Имам также сообщил, что забрал заявление из полиции, заявив, что полицейские повлияли, чтобы он сделал это.

"Я подал заявление. Ахалцихская полиция работала очень активно! Спасибо им. Они косвенно подтолкнули меня к возврату поданного заявления. Я благодарен им, кто поймет, тот поймет", - с иронией рассказал Шевкет Двалидзе.

В своём обращении Шевкет Двалидзе подчеркнул, что мусульманские месхи хотят жить в мире с другими жителями Грузии. Он отметил, что представители этой общины работают, строят дома, участвуют в жизни страны и стараются изучать грузинский.

"Если человек решает жить здесь, правительство должно его поддержать, предоставить ему гражданство или вид на жительство. Грузия - тёплая страна. Должны ли так относиться и к собственному населению? Тепло должно ощущаться. Мы ничего большего не просим. Вы знаете, что турки из Ахалцихе - трудолюбивые люди. Мы никому не мешаем, всё зарабатываем своим трудом", - сказал Двалидзе.

Реакция Омбудсмена и правозащитников

После возбуждения уголовного дела аппарат Омбудсмена Грузии сообщил, что начнёт изучение дела и запросит материалы у МВД. Правозащитники связывают произошедшее с более широкой проблемой положения мусульманских месхов в Грузии. После депортации этой общины советскими властями в 1944 году вопрос возвращения и полной интеграции десятилетиями остаётся нерешённым.

"Нападение на имама Шевкета Двалидзе в Ахалцихе нельзя назвать обычным физическим насилием. Фактические обстоятельства дела показывают, что причиной конфликта стала языковая и религиозная принадлежность жертв. Как рассказывают сами жертвы, столкновение началось с того самого момента, когда они заговорили друг с другом на турецком языке", - подчеркнула руководитель "Центра социальной справедливости" Тамта Микеладзе.

По ее убеждению, именно поэтому следствие обязано рассматривать это дело как возможное преступление на почве ненависти и всесторонне расследовать дискриминационные мотивы.

"Независимое грузинское государство взяло на себя обязательство содействовать процессу репатриации, но на практике этот процесс не стал полноценным и эффективным механизмом восстановления исторической несправедливости. Процесс репатриации на протяжении многих лет характеризуется административными барьерами, задержками и недостаточной государственной поддержкой. В результате значительная часть тех, кто хотел вернуться, по-прежнему находится в неопределенном правовом и социальном положении. Это не просто процедурная проблема. Неполнота репатриации напрямую связана с тем, насколько государство признает исторический опыт этой группы и рассматривает ее как полноправную часть грузинского общества", - заявила Микеладзе

Реакция Турции

Депутат парламента Турции от Партии справедливости и развития Каан Коч выступил в турецком парламенте и осудил произошедшее в Грузии. Поблагодарил грузинскую полицию, и подчеркнул, что месхетинские турки не остались без поддержки.

В 1944 году жившие в Грузии турки-месхетинцы были насильственно переселены по приказу Сталина в Среднюю Азию. За три дня было депортировано от 90 до 116 тысяч человек, значительная часть которых погибла по дороге от болезней и голода. В 1956 года турки-месхетинцы получили право вернуться на Кавказ, но значительная часть их осталась в уже обжитых районах Средней Азии. После этнических столкновений в Ферганской долине Узбекистана в мае-июне 1989 года более 70 тысяч месхетинцев бежали в Россию, Казахстан, Азербайджан и Украину, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" материале "Депортация турок-месхетинцев: 73 года без родины".

Он заявил, что сегодняшние события нельзя сравнивать с историческими трагедиями 1877–1878 годов и депортацией 1944 года, а провокации против турок-месхов недопустимы. Коч отметил важность сохранения в Ахалцихе мира, братства и культуры совместного проживания, подчеркнув, что рядом с месхетинскими турками стоят Турецкая Республика и президент Реджеп Тайип Эрдоган.