Боец из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурад Магомедов из Сергокалинского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 2052 комбатанта из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 30 июля чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2051 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

О передаче ордена Мужества родным убитого в зоне боевых действий на Украине рядового Мурада Магомедова отчиталась администрация Сергокалинского района на странице в соцсети "ВКонтакте".

Детали биографии и гибели военного в сообщении администрации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2052 военнослужащий из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце сентября 2025 года администрация Сергокалинского района проинформировала, что в зоне боев на Украине убит Магомед Абдусаламов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.