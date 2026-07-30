×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:40, 30 июля 2026

Боец из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурад Магомедов из Сергокалинского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 2052 комбатанта из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 30 июля чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2051 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

О передаче ордена Мужества родным убитого в зоне боевых действий на Украине рядового Мурада Магомедова отчиталась администрация Сергокалинского района на странице в соцсети "ВКонтакте".

Детали биографии и гибели военного в сообщении администрации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2052 военнослужащий из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце сентября 2025 года администрация Сергокалинского района проинформировала, что в зоне боев на Украине убит Магомед Абдусаламов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
21:00, 30 июля 2026
Власти Абхазии назвали временными проблемы с поступлением бензина
Очередь из машин на заправку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:09, 30 июля 2026
Очереди выстроились на АЗС в Абхазии
Сухум. Фото: http://emb-abkhazia.ru/
13:52, 28 июля 2026
Активисты призвали отложить установку в Сухуме памятника участникам СВО
Электрик в Абхазии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:40, 24 июля 2026
Восстановлено энергоснабжение в Абхазии
Грузия без света. Скриншот фото "осторожно, новости" от 24.07.26, https://t.me/ostorozhno_novosti/52570
00:49, 24 июля 2026
Сбой в энергосистеме оставил жителей Грузии без электроснабжения
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Пляж в Анапе. Фото Елены Синеок, Юга.ру
30 июля 2026, 18:48
Пользователи Telegram сочли пляжи Анапы недостаточно заполненными после разлива мазута

Удерживаемые на КПП украинцы. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/do-20-vyslannyh-iz-rf-ukraincev-pochti-god-zhivut-v-podvale-na-gruzinskom-kpp/
30 июля 2026, 15:08
Грузия отказалась представить международную защиту удерживаемым на КПП украинцам

Бойцы из Чечни перед отправкой на спецоперацию. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/
30 июля 2026, 13:33
Пользователей Facebook* удивил разброс данных о числе комбатантов из Чечни

Никол Пашинян. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/
30 июля 2026, 13:09
Пашинян назвал дату формальной отставки

Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Показать больше