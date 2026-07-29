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09:51, 29 июля 2026

Избербашцы призвали власти решить проблему с вандализмом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Избербаше неизвестные повредили приборы освещения, установленные на одном из пешеходных переходов, сообщил глава города. Местные жители потребовали в соцсети найти и наказать виновных.

По словам мэра Избербаша Расула Бакаева, неизвестные повредили приборы освещения, установленные на одном из местных пешеходных переходов.

Приборы освещения установлены для повышения безопасности дорожного движения. Они делали пешеходный переход более заметным для водителей и пешеходов в тёмное время суток, пояснил Бакаев.

"И вот их наглым образом сломали, повредили и украли. Предполагаю, что это дело рук молодёжи, но это никак не оправдывает тех, кто это совершил", – написал он 28 июля в своем телеграм-канале.

Глава города добавил, что сотрудники отдела МВД по Избербашу ведут поиски виновных.

Пост о том, что неизвестные повредили в Избербаше уличные приборы освещения, 29 июля опубликовал Instagram*-паблик _tut_izberbash, на который подписано около 204 тысяч пользователей. На 09.50 мск 29 июля этот пост набрал 156 отметок "Нравится" и 40 комментариев. Пользователи призвали найти и наказать виновных.

"Найти хулиганов и наказать. Скамейки тоже уже все кривые, разбитые стали. Чего ни делай во благо – не оценят", – написал nur__muhammad_777.

"Найти надо тех, кто сломал. Сейчас везде камеры. И чтобы возместили ущерб", – заявил пользователь umm_hanna05199.

"За каждую мелочь надо штрафовать, тогда, может, начнут понимать", – считает shuanaguseinov.

Комментаторы призвали устанавливать камеры видеонаблюдения. "Камеры – это сейчас не роскошь, а предмет первой необходимости", – указал пользователь straja_05.

"Камеры не по трассе надо устанавливать, а по городу. Вот и был бы материал для доказательства", – написал пользователь rollercoaster333.

"Кавказский узел" также писал, что жители различных населенных пунктов Дагестана периодически жалуются на проблему с вандализмом. Так, в мае 2023 года в одном из скверов Каспийска вандалы сломали лавочки. Местные жители потребовали найти и наказать виновных. Также они пожаловались, что сквер пришел в упадок из-за того, что власти не следят за порядком.

В конце августа 2025 года неизвестные разрисовали портреты участников боевых действий, установленные в Махачкале. Глава города пригрозил им наказанием.

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Автор: "Кавказский узел"

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