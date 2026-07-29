Махачкалинские дольщики пожаловались Путину на нарушение своих прав

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа дольщиков из Махачкалы записала видеообращение к Владимиру Путину с жалобой на обман со стороны руководства стройкомпании "АР Групп" и бездействие местных властей.

Как информировал "Кавказский узел", в декабре дольщики строительной компании "АР Групп" обратились к главе Дагестана с просьбой о помощи. По их словам, компания "АР Групп" заявляла о строительстве более 10 объектов, однако за весь период был сдан только один дом.

Дольщики "АР Групп" из Махачкалы записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с жалобой на нарушение их прав. Видео с обращением к Путину опубликовал сегодня ночью Instagram*-паблик makhachkala_.

Авторы обращения пояснили, что вынуждены обратиться к Путину, так как на протяжении длительного времени не видят реального решения их проблемы на региональном уровне. "Все наши попытки добиться справедливости через местные инстанции не принесли никакого результата", – сказал на видео один из дольщиков.

По его словам, от действий стройкомпании пострадали более четырёх тысяч дольщиков, которые вложили средства, а в итоге остались без денег и без квартир.

"Для многих это были последние сбережения, на которые семьи планировали улучшить жилищные условия, обеспечить будущее детям. Сейчас эти семьи оказались в крайне тяжёлой жизненной ситуации, и им просто неоткуда ждать помощи. Мы обращаемся к вам как к гаранту Конституции и прав граждан Российской Федерации", – отметили авторы обращения.

Дольщики попросили Путина оказать содействие в восстановлении их прав – дать поручение уполномоченным органам разобраться в ситуации и проверить деятельность компании "АР Групп".

Напомним, ранее дольщики "АР Групп" рассказали, что объекты стройкомпании заброшены: часть зданий заморожена на уровне трех-пяти этажей, некоторые участки являются лишь котлованами. При этом касса компании пуста, и людям, оформившим возврат денежных средств за свои квартиры, выплаты либо полностью прекращены, либо выдаются суммами по 10-15 тысяч рублей, что невозможно назвать реальным возвратом. Обманутые жители подчеркивали, что общий объем задолженности перед дольщиками, по их оценкам, составляет 6-7 млрд рублей.