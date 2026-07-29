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01:55, 29 июля 2026

Двое военных из Ростовской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эдуард Худавердян и Трофим Дядюхин убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там как минимум 958 донских комбатантов. 

Как информировал "Кавказский узел", к 27 июля чиновники и силовики официально признали убитыми в зоне боев на Украине не менее 4727 бойцов из СКФО и 4773 военных из ЮФО, в том числе 956 - из Ростовской области. 

Имена еще двух военнослужащих, убитых на Украине, назвала администрация Пролетарского района, отчитавшись о вручении посмертных наград их родственникам. 

Убитые - Эдуард Худавердян и Трофим Дядюхин, оба награждены посмертно орденами Мужества, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета 28 июля. Возраст и детали биографий убитых военных в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 958 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале июля администрация Пролетарского района сообщила, что на Украине убит Максим Парменов. 

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.

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Автор: "Кавказский узел"

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