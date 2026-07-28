Активисты призвали отложить установку в Сухуме памятника участникам СВО
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Абхазские активисты направили властям коллективное письмо с просьбой отложить установку в Сухуме памятника бойцам, погибшим в СВО, до завершения конфликта. Авторы обращения указали, что в городе до сих пор нет памятников павшим во время грузино-абхазской войны.
Авторы письма предложили вернуться к обсуждению мемориала после завершения конфликта
Группа жителей Сухума направила коллективное обращение к властям республики, депутатам Горсобрания и местной администрации с просьбой отложить установку памятника бойцам из Абхазии, принявшим участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Текст обращения сегодня в своем телеграм-канале опубликовало ИА "Аиашара".
Авторы обращения заявили, что возведение мемориальных сооружений требует верификации временем тех исторических событий, которые будут увековечены в них. Они отметили, что СВО еще не завершена, и к обсуждению установки памятника стоит вернуться тогда, когда произойдет примирение участников конфликта.
"Никто не знает, как, когда и на каких условиях найдут сперва понимание, а потом примирение эти два близких народа. Но это произойдёт обязательно. И лишь тогда, по прошествии лет, мы сможем вернуться к обсуждению мемориала этому историческому событию", – сказано в обращении.
Также авторы письма напомнили, что в Сухуме до сих пор нет памятников бойцам, павшим во время грузино-абхазской войны. "Если мы намерены начать процесс закрепления исторической памяти, то начинать надо именно с них", – сказано в обращении.
Текст письма подписали академик и бывший депутат Валерий Кварчиа, ветеран и бывший депутат Ахра Бжания, ветеран и бывший депутат Илья Гуниа, ветеран и художник Батал Джапуа, ветеран и доцент АГУ Адгур Какоба и профессор и бывший депутат Гурам Гумба.
Памятник планируется установить в сухумском сквере
О планах установить в Сухуме памятник бойцам, погибшим в СВО, власти города сообщили 2 июля. На своем сайте городская администрация пояснила, что решение об этом приняли депутаты Горсобрания.
"Решение было принято по инициативе президента Абхазии Бадры Гунба и на основании письма мэра столицы Тимура Агрба", – сказано в сообщении.
Мемориал планируется установить в сквере, прилегающем к памятнику Неизвестному солдату.
"Кавказский узел" также писал, что в Абхазии в начале июля праздновался Сабантуй и проводились "Дни Самары". Мероприятия совпали с памятными датами грузино-абхазского конфликта 1993 года. Аналитики, как и часть жителей Абхазии, считают такое совмещение мероприятий неуместным, однако усомнились в наличии в этом злого умысла.
Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года. Венесуэла признала независимость Абхазии и Южной Осетии в сентябре 2009 года.
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