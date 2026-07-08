Аналитики прокомментировали совмещение празднования Сабантуя в Абхазии с траурными датами

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В Абхазии в начале июля праздновался Сабантуй и проводились "Дни Самары". Мероприятия совпали с памятными датами грузино-абхазского конфликта 1993 года. Аналитики, как и часть жителей Абхазии, считают такое совмещение мероприятий неуместным, однако усомнились в наличии в этом злого умысла.

В первых числах июля в Абхазии вспоминают о трагических событиях 1993 года - боевых действия в Гумисте и высадке десанта в селе Тамыш. Однако в этом году характер мероприятий сменился с памятного на праздничный, что, как утверждает телеграм-канал "ОКНО", вызвало негативную реакцию у части общества.

2 июля 1993 года у побережья села Тамыш высадился абхазский морской десант численностью 300 человек. Под командованием Заура Зарандии они перекрыли трассу и заблокировали переброску грузинских войск из восточной Абхазии в Сухум. Десантники совместно с частями Восточного фронта неделю сдерживали наступление грузинских войск. 3 июля абхазские войска начали наступление на Сухум с Нижней и Верхней Гумисты, 5 июля они освободили села Каман и Ахалшени, 8 июля - село Гума, 9 июля - село Шрома, а затем заняли господствующие высоту над Сухумом. Эти действия сыграли ключевую роль в освобождении Сухума 27 сентября 1993 года.

3 июля при поддержке президента Абхазии Бадры Гумбы в Сухуме прошла серия праздничных мероприятий, посвященных открытию обновленного участка набережной Диоскуров, который был реконструирован при поддержке республики Татарстан. Прямо на набережной состоялось празднование татарского и башкирского национального праздника Сабантуй.

Кроме того, 3-4 июля в Сухуме отмечали "Дни Самары", который включали спортивные соревнования, выставку продукции самарских производителей и концерт самарских творческих коллективов.

Проведение праздничных мероприятий раскритиковали некоторые общественные деятели Абхазии. "В эти дни ветераны и семьи погибших собираются на Гумисте и в Тамыше, в местах жестоких боев, чтобы просто почтить память своих друзей и близких.

Мы не требуем, чтобы вся страна следовала нашему примеру. Мы просим о малом — просто о тишине в эти дни", - заявил, к примеру, кавалер Ордена Леона Илья Гуния в интервью информационному агентству "Аиашара". "Даже если они очень стараются стереть эти трагические дни из памяти нашего народа, заменив их различными празднествами, у них ничего не получится", - говорится в публикации самого издания. "Жизнь продолжается. Мы победили эту войну, мы освободили страну для того, чтобы наша молодёжь жила. Слава Богу, к нам друзья едут", - придерживается иного мнения ветеран Адруг Басария.

Аналитики сочли неуместным совмещение мероприятий

Опрошенные 6 июля корреспондентом "Кавказского узла" абхазские ветераны и аналитики прокомментировали проведение праздничных мероприятий в памятные дни.

Мы не обязаны выстраивать свой календарь в соответствии с пожеланиями наших гостей, тем более для них в этом никакой разницы

Праздничные мероприятия надо было перенести на какое-то время, возможно на неделю, считает абхазский общественный деятель, политолог, руководитель общественной организации «Ахьаца» Ахра Бжания. «Первые числа июля в 1993-м были датами самых больших потерь за всю войну и с этим, конечно, надо было считаться. Мы не обязаны выстраивать свой календарь в соответствии с пожеланиями наших гостей, тем более для них в этом никакой разницы», - подчеркнул он.

Бжания также отметил «какой-то прямо верноподданический фанатизм при обеспечении безопасности российских чиновников».

«Знаковые» мероприятия такого масштаба впервые проводится в Абхазии, что, несомненно, вызывает чувство гордости, считает лидер ветеранского движения «Аруаа» Темур Гулия.

С сожалением приходится констатировать, что начали забывать о тех, кто ковал нашу победу и внес неоценимый вклад в историю нашего государства

«Однако эти торжества были бы невозможны без жертв, принесенных именно в дни 2, 3 и 4 июля 1993 года. В ходе июльских боевых действий за освобождение нашего государства от грузинских захватчиков погибли около 400 наших братьев и сестер. Организаторы мероприятий обязаны были хотя бы словом вспомнить павших героев, без которых не было бы нашей страны как суверенного государства. Также ни одного представителя ветеранских организаций не было приглашено на эту игру КВН. Такое чувство, что это мероприятие только для чиновников и их сторонников, занявших первые ряды. С сожалением приходится констатировать, что начали забывать о тех, кто ковал нашу победу и внес неоценимый вклад в историю нашего государства. Историческая память - это фундамент государства, который начал давать трещину»,- отметил он.

Местным жителям «очень не понравилось, что произошло подобное "наложение", заявил житель Абхазии, прокомментировавший ситуацию на условиях анонимности. «Я не думаю, что специально, может это как-то связано с графиками официальных лиц. Но с нашей стороны должны были быть корректировки, но, видимо, не хватает субъектности для этого. Мы тут как реципиенты», - подчеркнул он.

При этом сами мероприятия не вызвали у абхазов особого интереса. «Насколько я знаю, не так много местных жителей посетили эти мероприятия, в основном, это отдыхающие. Я вижу, что наших людей не особенно впечатлили мероприятия, кто-то рад открытию части набережной, но есть ощущение подвоха», - заявил он.

Эксперт, много лет изучающий Абхазию, также говоривший на условиях анонимности, также отметил раздражение со стороны многих жителей Абхазии, но связал его с чрезмерной увлеченностью властей празднествами на фоне сложной ситуации в республике. «Людей раздражает то, что на фестивали тратятся большие деньги в то время как туристическая отрасль в сильном кризисе - из-за бензинового кризиса и проблем с работой аэропорта в Сочи идут массовые отказы от бронирования. И если часть Абхазии, которая ближе к России с Гагрой и Пицундой, хоть как-то держится, то в более отдаленных местах, включая Сухум, отказы приняли повальный характер. При этом те туристы, которые все же приезжают - в основном очень экономные люди», - заметил он.

На дату особого внимания не обратили

По его мнению, при назначении даты торжеств о том, что в Абхазии проходят памятные мероприятия, забыли. «Здесь основным событием изначально должно было быть открытие набережной в Сухуме, в реконструкцию которой вкладывались Татарстан и Башкортостан. Но у нас же креативные менеджеры в руководстве работают, вот и предложили идею с Сабантуем. Кириенко она понравилась и стали реализовывать. А на дату особого внимания не обратили. С другой стороны, тут есть некоторое лукавство со стороны абхазов - бои в этих местах шли не один и не два дня, а до середины июля. Так что какой бы ни был день до середины июля – всегда можно было наткнуться на это обвинение», - добавил эксперт.

Политолог Давид Дасаниа заявил, что когда речь заходит об июльских днях 1993 года года, у любого человека в Абхазии перехватывает дыхание. «Это не просто даты в учебнике, это живая, до сих пор кровоточащая рана. Июльское наступление унесло сотни жизней наших ребят, и именно поэтому любые другие события в эти дни воспринимаются обществом сквозь призму той боли», - подчеркнул он.

Память о павших в июле 1993 года - это и есть наш фундамент, который нельзя двигать ради временных декораций

Дасаниа отметил, что назначение празднования Сабантуя на 3 июля не было чьим-то злым умыслом. «Сабантуй сегодня - это ведь не просто праздник окончания сева, это огромный проект, который возят по разным регионам и странам всё лето, чтобы показать дружбу народов, привлечь туристов. Скорее всего, те, кто в Абхазии составлял график, мыслили чисто технически: разгар лета, море, много людей, отличный повод для красивой картинки. Но они забыли, что в гуманитарной сфере технический подход не работает. То, что для внешнего организатора - просто «свободные выходные в июле», для нас - дни скорби. Вот и получилось, что весёлые песни зазвучали там, где уместнее была бы тишина. Развивать культуру и дружить народами - это замечательно. Но всё это должно строиться вокруг нашего фундамента, а не вместо него. А память о павших в июле 1993 года - это и есть наш фундамент, который нельзя двигать ради временных декораций», - заявил политолог.

Он также дистанцировался от утверждений о том, что у властей Абхазии есть какой-то тайный план заставить жителей республики всё забыть. «Стереть память об июльском наступлении невозможно - она вшита в генетический код каждой семьи. Здесь мы видим другую проблему - то, что в социологии называют чиновничьей глухотой. Когда люди в кабинетах увлекаются глобальными задачами - развитием туризма, международными связями, красивыми отчётами, - у них замыливается глаз. Они перестают чувствовать контекст места. Траурную повестку никто не собирался оттеснять, да её и невозможно оттеснить. Но попытка совместить её с шумным весельем выглядит как минимум нечутко», - заметил Дасаниа.

Пока это вызывает раздражение у местных и довольно сильное, но это никого не останавливает

Житель Абхазии, говоривший на условиях анонимности, наоборот, считает, что происходит активное вытеснение памяти о войне 1992-1993 годов. «Эта повестка заменяется/подменяется повесткой, связанной с СВО. Это и выставки, посвященные СВО в наших музеях, и памятные мероприятия, тоже посвященные СВО на мемориалах, посвященных войне 1992-1993. В Пицунде такое было. Это все больше медиа-мероприятия для галочки, пока это вызывает раздражение у местных и довольно сильное, но это никого не останавливает», - отметил он.

Он подчеркнул, что памятные дни в республике всегда отмечались по-особому. «У нас не назначались развлекательные мероприятия, телевидение особую программу показывало, памятные мероприятия проходили. Конечно, все эти праздничные мероприятия в такие дни неуместны», - заявил он.

Визит Кириенко в село Тамыш является неслучайным

Эксперты также однозначно оценили визит в село Тамыш, где и происходила высадка десанта, президента Абхазии Бадры Гунба и первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко как попытку сбить волну возмущения. «Это как раз классическая реакция на то самое возмущение, которое пошло по обществу. Политика ведь всегда пытается сбалансировать острые углы. В Тамыше был легендарный десант, это символ невероятного мужества и перелома в войне. Поехать туда накануне сухумских концертов - это была попытка властей сделать шаг на опережение. Будто бы показать обществу и ветеранам: «Мы всё помним, мы отдаём дань уважения павшим героям, - заметил Дасаниа.

Вероятно, решение об этом было принято не в Абхазии

Анонимный житель Абхазии также отметил, что визит в Тамыш не был случайным. «Я думаю, что да, такой маршрут просто так бы не возник. Вероятно, решение об этом было принято не в Абхазии», - заметил он.

Как попытку сгладить возможный скандал оценил визит Гунбы и Кириенко и анонимный эксперт.

Эксперты разошлись во взглядах относительно того, спровоцирует ли данная история раскол между властями Абхазии и ветеранскими организациями. «Наши ветераны - это не просто общественная организация, это, если хотите, живая совесть страны. Особенно те, кто не принял незаслуженных наград, как это сделали псевдоветераны. Они острее всех чувствуют любую несправедливость или фальшь по отношению к прошлому. Поэтому их протест и возмущение в этой ситуации не просто возможны, они абсолютно естественны. Они защищают смыслы, ради которых проливалась кровь. Пойдёт ли эта волна дальше? Всё зависит от того, умеют ли у нас признавать ошибки. Если власть проявит чуткость, поймёт, почему люди возмутились, и в будущем просто исключит такие накладки в памятные дни, то напряжение уйдёт. Но если подобные вещи станут системой, если межнациональные праздники начнут раз за разом перекрывать наши сакральные даты, это приведёт к серьёзному внутреннему расколу. Народ, который разучился сопереживать своей собственной истории в её самые тяжёлые моменты, теряет ориентиры. И ветераны сегодня просто выполняют свой долг - напоминают нам об этом», - подчеркнул Дасаниа.

У власти есть свои ветераны, один из них как раз и сказал, что жизнь продолжается

Анонимный житель Абхазии расценил шансы на массовый отход ветеранов войны от поддержки властей, как не очень высокий. «У власти есть свои ветераны, один из них как раз и сказал, что жизнь продолжается», - заявил он.

Анонимный эксперт также счел, что значительного раскола в Абхазии не будет. «Об этом вскоре забудут, хотя это может быть использовано в противостоянии оппозиции и Гунбы, когда оппозиционеры дают понять, что они, да, воевали, а те, кто вокруг Гунбы - дезертиры», - подчеркнул он.

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