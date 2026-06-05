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06:46, 5 июня 2026

Сочинский суд заочно осудил депутата парламента Абхазии Кана Кварчия

Кадр Сочинский суд заочно осудил депутата парламента Абхазии Кана Кварчия. Фото: АБХАЗИЯ-ЦЕНТР / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд города Сочи приговорил депутата парламента Абхазии, лидера оппозиционного движения "Аидгылара" Кана Кварчия к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за разбойное нападение на российских политтехнологов.

Как писал "Кавказский узел", в марте коллегия Верховного суда Абхазии признала, что в действиях депутата Кана Кварчии во время инцидента в редакции газеты "Абхазский вестник" в ноябре прошлого года имеются признаки преступления по статье об угрозе убийством. В середине апреля Комитет абхазского парламента не поддержал лишение депутата Кварчии неприкосновенности. 

Три российских политтехнолога 5 ноября 2025 года накануне муниципальных выборов были задержаны группой активистов во главе с оппозиционным депутатом Каном Кварчией в офисе пропрезидентского издания "Абхазский вестник", которое печаталось без разрешительных документов. По данным абхазских СМИ, политтехнологов выдворили за пределы республики. 24 ноября стало известно, что в федеральный розыск объявлены трое подозреваемых по уголовному делу о разбойном нападении на территории Абхазии (на российских политтехнологов). "Установлена достоверная причастность к совершению указанного преступления Кана Кварчии, Эшсоу Какалии, Хына Думаи, которые объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении на сайте УВД по городу Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По материалам следствия, Кан Кварчия с группой лиц совершил нападение на трех россиян в Сухуме 5 ноября 2025 года, во время которого пострадавшим угрожали и похитили у них деньги и имущество, информирует "Sputnik-Абхазия" со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Кварчия заочно приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за разбой, совершенный в особо крупном размере .

Бывший министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия заявил, что вряд ли кто-то ожидал, что российский суд примет другое решение по отношению к депутату Кану Кварчии, пишет агентство "Аиашара".

"Нет у меня сомнений, что столь поспешное вынесение приговора, это прямое давление на абхазское правосудие. Что поделать, таковы нынче правила игры", - сказал Кобахия.

Он выразил уверенность, что никакой экстрадици граждан Абхазии не будет, так-как Конституция страны запрещает такие действия. "Неужели, кто-то думает, что такой акт пойдёт на пользу нашим взаимоотношениям, или это осознанное действие на устрашение?", - задается вопросом бывший министр.

Ветеран войны в Абхазии Лаша Зухба в свою очередь заявил, что "приговор Кану Кварчии это приговор всем, кто борется за свою страну".

Напомним, что в конце декабря 2025 года суд в Сухуме счел нарушениями избирательного законодательства действия перед муниципальными выборами российского политтехнолога Ивана Ревы и оштрафовал его по трем административным статьям.

"Кавказский узел" также писал, что представители абхазской оппозиции 23 февраля выступили на сходе перед зданием Верховного суда республики. Аслан Барциц, Даур Аршба, Кан Кварчия заявили, что дают несколько дней главе администрации президента Беслану Эшбе для принятия решений по политическим вопросам.

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Автор: Кавказский узел

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