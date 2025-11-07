×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
16:13, 7 ноября 2025

Скандал с российскими политтехнологами предварил муниципальные выборы в Абхазии

Граждане России, задержанные СГБ Абхазии. 5 ноября 2025 г. Фото: https://t.me/aiasharaabh/9678

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три российских политтехнолога были задержаны в офисе пропрезидентского издания "Абхазский вестник", которое печаталось без разрешительных документов. По данным абхазских СМИ, политтехнологов выдворили за пределы республики. Оппозиция потребовала снять с муниципальных выборов кандидатов "Команды Абхазии", агитацией за которых занимались россияне.

Как писал "Кавказский узел", избирательная комиссия Сухума 1 ноября распространила заявление "о недопустимости действий, направленных на подкуп избирателей в период избирательной кампании". Речь идет о том, что отдельные кандидаты в органы местного самоуправления Сухума проводят работы по "благоустройству", которые Избирком назвал одной из форм подкупа избирателей. Власти пытаются продемонстрировать бессилие оппозиции на выборах в органы местного самоуправления Сухума, однако оппозиция просто готовится к парламентским выборам. При этом весь город увешан плакатами кандидатов от власти, которые не гнушаются подкупать избирателей, указали аналитики.

В Абхазии оппозиция обнаружила группу российских политтехнологов, скрытно работавших на пропрезидентских кандидатов в преддверии выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 8 ноября.

Группа активистов во главе с оппозиционным депутатом Каном Кварчия задержала троих граждан России, работающих на пропрезидентское объединение «Команда Абхазии», названы следующие имена: Иван Рева, Павел Тимофеев и Дмитрий Будыкин. Всех троих препроводили в службу государственной безопасности (СГБ) и потребовали выдворить их из республики и провести полномасштабное расследование, сообщило сегодня JamNews.

Как сообщила "Нужная газета",  СГБ Абхазии отправила за пределы Республики Абхазии российских политтехнологов, незаконно осуществлявших свою деятельность в Абхазии, вмешиваясь в муниципальные выборы. Уголовное дело по факту нарушения законодательства Абхазии возбуждено не было. 

На сайте Службы госбезопасности не сообщалось о выдворении политтехнологов, единственное сообщение об этом было опубликовано 5 ноября, в нем говорится, что Служба приступила к проверке по факту инцидента, произошедшего сегодня на улице Абазинской в Сухуме. Изучаются все обстоятельства инцидента. О результатах проверки будет сообщено дополнительно".

Как сообщила "Аиашара" в Сухуме вблизи  президентской администрации был открыт офис, где граждане России без каких-либо разрешительных документов издавали пропрезидентскую газету «Абхазский вестник», выдавая ее за местное издание. Здесь же координировалась программа массовой агитации за «Команду Абхазии».

Отвечая на настойчивые вопросы представителей оппозиции, Иван Рева признал, что это он с августа является редактором «Абхазского вестника» и автором публикаций. Кроме того, он рассказал, что нанимал людей, которым платил, чтобы они срывали предвыборные плакаты оппонентов «Команды Абхазии».

Иван Рева предъявил документ, из которого следует, что он является заместителем начальника отдела мониторинга и аналитики Департамента социально-политических коммуникаций и информационной политики Военно-гражданской администрации Запорожской области. Он сообщил, что является редактором газеты с августа нынешнего года, вместе с ним трудятся над продвижением «Команды Абхазии» Павел и Дмитрий. 

Кроме этого политтехнологи проводили опросы об отношении к России и власти в Абхазии, следует из обнаруженный аудиозаписей. Вопросы касались отношения к России, отношения к Путину. Также у всех респондентов спрашивали, доверяют ли они президенту России Путину. Задавались вопросы и по поводу президента Абхазии Бадры Гунба. Людей спрашивали: знает ли они о работе президента Бадры Гунба, какую оценку дают работе Бадры Гунба. Просили оценить уровень доверия к президенту Абхазии. "На грани фола звучал вопрос, подпадающий под уголовную статью  – считаете ли вы, что президента Бадру Гунба надо сместить?", - пишет агентство.

Оппозиция требует отстранить от выборов всех кандидатов, входивших в «Команду Абхазии», с которой скрыто работали обнаруженные политтехнологи.

Так, заместитель председателя РОО «Аидгылара» Эшсоу Какалия считает, что вмешательство иностранных политтехнологов в выборные процессы в Абхазии является грубейшим нарушением выборного законодательства. По его мнению, на данное грубейшее нарушение законодательства страны должны незамедлительно отреагировать правоохранительные органы Абхазии, центральные избирательные комиссии. Эшсоу Какалия считает, что адекватной реакцией центризбиркомов должно стать снятие с регистрации кандидатов, заявивших о своей принадлежности к «Команде Абхазии», сообщило агентство.

Оппозиция также потребовала от президента Абхазии Бадры Гунбы "обеспечить необходимые условия для проведения честных и справедливых выборов в соответствии с законодательством страны", говорится в заявлении политических партий и движений, которое опубликовал Telegram-канал DNews Абхазия.

Всего кандидатами в депутаты Сухумскго городского и семи районных собраний выдвинуто 287 человек.  На 19 мандатов в собрание Сухума претендует 41 кандидат. В трех округах  (№№ 4, 18 и 19)  баллотируются по одному кандидату. В 11 округах – по два кандидата. В четырех округах – по три кандидата. В одном округе №11 на один депутатский мандат претендуют четыре кандидата. Выборы в органы местного самоуправления Абхазии состоятся 8 ноября, сообщило "Апсныпресс".

Автор: "Кавказский узел"

