Избирком Сухума возмутился подкупом избирателей

Кандидаты, которые пытаются привлечь голоса, занимаясь благоустройством, нарушают закон, указала избирательная комиссия Сухума в преддверии муниципальных выборов в Абхазии.

Избирательная комиссия по выборам в органы местного самоуправления города Сухум в связи с обращениями граждан распространила сегодня заявление "о недопустимости действий, направленных на подкуп избирателей в период избирательной кампании".

"Комиссией зафиксированы факты проведения в избирательных округах работ, инициируемых отдельными кандидатами и их сторонниками, под видом "благоустройства". К таким работам, в частности, относятся: подсыпка щебня, строительство беседок, замена элементов уличного освещения и иные аналогичные "услуги", носящие признаки подкупа избирателей. Избирательная комиссия города Сухум разъясняет, что указанная деятельность может быть расценена как одна из форм подкупа избирателей, что является прямым нарушением закона", - говорится в заявлении, которое публикует "Аиашара".

Комиссия предупредила, что в случае если нарушения не будут прекращены, возможно "привлечение виновных к установленной законом ответственности" и отмена регистрации кандидата решением избирательной комиссии.

Активист Тенгиз Джопуа назвал подобные действия кандидатов в период предвыборной кампании проявлением коррупции. "Коррумпированное государство - это когда выборы депутата сопровождаются предоставлением кандидатами благ населению в виде работ, услуг или материальных ценностей (денег, продуктов и прочего) в целях получения голосов избирателей. Коррумпированное общество - это когда избиратели считают это нормальным предвыборным процессом, поощряют и участвуют в нем", - опубликовало его слова агентство 31 октября.

Всего кандидатами в депутаты Сухумскго городского и семи районных собраний выдвинуто 287 человек. На 19 мандатов в собрание Сухума претендует 41 кандидат. В трех округах (№№ 4, 18 и 19) баллотируются по одному кандидату. В 11 округах – по два кандидата. В четырех округах – по три кандидата. В одном округе №11 на один депутатский мандат претендуют четыре кандидата. Выборы в органы местного самоуправления Абхазии состоятся 8 ноября, сообщило "Апсныпресс".