Аналитики прокомментировали заявление Избиркома Сухума о подкупе избирателей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти пытаются продемонстрировать бессилие оппозиции на выборах в органы местного самоуправления Сухума, однако оппозиция просто готовится к парламентским выборам. При этом весь город увешан плакатами кандидатов от власти, которые не гнушаются подкупать избирателей работами по "благоустройству".

Как писал "Кавказский узел", избирательная комиссия Сухума 1 ноября распространила заявление "о недопустимости действий, направленных на подкуп избирателей в период избирательной кампании". Речь идет о том, что отдельные кандидаты на выборах в органы местного самоуправления Сухума проводят работы по "благоустройству", которые Избирком назвал одной из форм подкупа избирателей.

Заявление избирательной комиссии Сухума о попытках подкупа избирателей путем проведения работ по "благоустройству" прокомментировали 4 ноября корреспонденту "Кавказского узла" эксперт, который много лет занимается изучением Абхазии, согласившийся дать комментарий на правах анонимности, и сотрудник НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава.

Хотя власти Абхазии пытаются представить ситуацию накануне выборов, как находящуюся под контролем, это далеко не так, заявил анонимный эксперт. По его словам, власть пытается показать, что оппозиция вообще не может бороться.

Оппозиция сейчас осознано не выставляет кандидатов от партий, готовясь к парламентским выборам

«Но оппозиция сейчас осознано не выставляет кандидатов от партий, готовясь к парламентским выборам (эти выборы рассматриваются как репетиция к ним), чтобы не подставить эти партии под удар пропаганды. Сама оппозиция тоже раскручивает определенные темы, вроде повышения тарифов на электроэнергию. Майданов, конечно, не будет, но далеко не факт, что правящей партии удастся победить. Тем более, что вполне возможно, здесь попытается половить свою рыбку и Александр Анкваб, поскольку говорят, что среди кандидатов есть группа его сторонников. Кроме того, здесь задача сложнее, чем на президентских выборах - здесь ты не пригонишь людей из других регионов» - отметил он.

Очень широко распространился подкуп

По словам эксперта, жители Сухума столкнулись с несколькими приемами работающих на «Единую Абхазию» и ее союзников политтехнологов. «Во-первых, весь город буквально завешан плакатами. Во-вторых, очень широко распространился подкуп. Есть и прямой (хотя он не очень-то действует), но есть также и «необъяснимое» стремление кандидатов благоустраивать дворы, улицы и т.д. Этакое «я вам благоустрою улицу, а вы за меня проголосуйте». Впрочем, в Абхазии это в порядке вещей: Рауль Хаджимба вообще в свое время весь Сухум бетоном залил», - отметил он.

Из отличий от предыдущих предвыборных кампаний эксперт выделили практически полное исчезновение людей, которые ставят на первое место свои заслуги в 1990-х. «Можно сказать, что пришло новое поколение, а не эти «я воевал», - заявил он.

Впрочем, по его словам, в самом Сухуме жители больше обращают внимание не на грядущие выборы, а на проволочки с созданием кадастра недвижимости. «Разговоры об этом ведутся уже 13 лет. В 2024 году приняли закон о передаче полномочий БТИ Кадастровой палате с 1 июля 2025 года. Потом продлили этот срок до 30 октября. А сейчас продлевать не стали (хотя должны были продлить до 2030 года) и все "повисло". БТИ уже не имеют права работать, а Кадастровая палата по факту так и не заработала. В итоге все действия, требующие официального оформления, оказались парализованы. Нотариусы уже говорят, что будут проводить акции протеста. Говорят, что некоторые компании уговаривают БТИ выдавать им справки, датированные августом-сентябрем, чтобы хоть как-то проводить сделки», - отметил он.

По словам эксперта, одна из главных причин, по которым кадастр так и не заработал - наличие массы выгодоприобретателей, которые в 1990-е получили «бесхозное» имущество, принадлежавшее ранее грузинам, армянам, русским и находившееся в госсобственности. «Сколько «трофеев» в сфере недвижимости в Абхазии - не знает никто. А кадастр - это ведь и история собственности: как получил, заплатил ли за приватизацию и так далее. Для этих же людей чем мутнее – тем лучше», - заключил он.

Все на административном давлении, и подкупе

Саид Гезердава назвал готовящиеся выборы «посмешищем». «Все на административном давлении, и подкупе», - подчеркнул он.