Главная   /   Лента новостей
13:56, 16 января 2026

Осужденные по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы получили сроки по новой статье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Георгиевске признал Анварбека Атаева и Рабадана Раджабова виновными в несоблюдении правил транспортной безопасности во время беспорядков в аэропорту "Уйташ" и приговорил их к срокам от 8,5 года до 10 лет заключения. Ранее они были осуждены по статье о массовых беспорядках и применении насилия в отношении силовика.

Как писал "Кавказский узел", оглашенное в августе 2024 года решение Армавирского городского суда стало первым приговором участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Салик Рамазанов получили по 6 лет и 4 месяца заключения, Рабадан Раджабов - 9 лет. В сентябре 2025 года четвертый кассационный суд в Краснодаре смягчил приговоры трем фигурантам уголовного дела о беспорядках  - Салиху Рамазанову, Магомеду Омарасхабову и Рабадану Раджабову сократили сроки заключения. 

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". "Кавказским узлом" также подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Дагестана.

Они признаны виновными неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору ( часть 3 статьи 263.1 УК РФ)

В ходе рассмотрения дела установлено, что 29 октября 2023 года Анварбек Атаев и Рабадан Раджабов в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, назначил подсудимым наказание в виде 8 лет 6 месяцев и 10 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее приговором Армавирского городского суда Краснодарского края подсудимые признаны виновными по части 2 статьи 212 УК РФ (массовые беспорядки), части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 6 лет 4 месяцев до 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, отметило ведомство, не уточнив, суммировались ли сроки приговоров.

Часть 3 статьи 263.1 предусматривает до семи лет заключения.

Как следует из карточки дела на сайте суда, приговор был вынесен сегодня судьей Юлией Жиренкиной.

По обвинению в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы уже осуждено более 130 человек, им назначены сроки от 6,5 года до 15 лет лишения свободы. В числе последних осужденных - житель Дагестана Бахтияр Раджабов, чье дело рассматривал городской суд Георгиевска, он приговорен к семи годам заключения. Раджабов стал по меньшей мере 136-м осужденным за участие в погроме;  следствие ранее заявляло, что в суды переданы дела 139 фигурантов (за исключением троих, находящихся в розыске).  

По делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту Уйташ были объявлены в розыск трое предполагаемых организаторов погрома - Илья Пономарев*, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский). По версии Следкома, они публиковали в Telegram посты, побудившие жителей Дагестана участвовать в массовых беспорядках на почве ненависти к Израилю. В июле 2025 года дела всех троих поступили в Верховный суд Дагестана для заочного рассмотрения. Участники беспорядков, произошедших в 2023 году в махачкалинском аэропорту Уйташ, пытались разоружить силовиков и бросали в них камни, следует из оглашенных в суде свидетельских показаний в ноябре 2025 года.  Абакаров в октябре 2025 года был убит в Турции, после чего суд направил в Турцию запрос для подтверждения факта его смерти. 

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

08:56, 16 января 2026
Анне Смирновой лишь на время удалось вернуть увезенных в СКФО детей
08:56, 16 января 2026
Анне Смирновой лишь на время удалось вернуть увезенных в СКФО детей
07:56, 16 января 2026
Волонтеры попросили спасти собак из приюта в Дагестане
07:56, 16 января 2026
Волонтеры попросили спасти собак из приюта в Дагестане
06:01, 16 января 2026
Участники СВО пожаловались Меликову на заморозку строительства их домов
06:01, 16 января 2026
Участники СВО пожаловались Меликову на заморозку строительства их домов
21:35, 15 января 2026
Дело директора махачкалинского водоканала дошло до суда
19:51, 15 января 2026
Беспорядкам в аэропорту Махачкалы предшествовала протестная акция
19:51, 15 января 2026
Беспорядкам в аэропорту Махачкалы предшествовала протестная акция
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Владимир Соловьев угрожает. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Армения против Владимира Соловьева

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
16 января 2026, 09:56
Мэрия Краснодара вопреки протестам жителей утвердила строительство храма на набережной
16 января 2026, 09:56
Мэрия Краснодара вопреки протестам жителей утвердила строительство храма на набережной

Севиндж Вагифгызы. Фото Meydan.tv https://www.meydan.tv
16 января 2026, 02:27
Севиндж Вагифгызы удостоена международной журналистской премии Анны Политковской – Армана Сольдена

15 января 2026, 22:39
Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование
15 января 2026, 22:39
Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование

15 января 2026, 17:08
Задержанный умер в отделении полиции в Ростовской области
15 января 2026, 17:08
Задержанный умер в отделении полиции в Ростовской области

