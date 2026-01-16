Осужденные по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы получили сроки по новой статье

Суд в Георгиевске признал Анварбека Атаева и Рабадана Раджабова виновными в несоблюдении правил транспортной безопасности во время беспорядков в аэропорту "Уйташ" и приговорил их к срокам от 8,5 года до 10 лет заключения. Ранее они были осуждены по статье о массовых беспорядках и применении насилия в отношении силовика.

Как писал "Кавказский узел", оглашенное в августе 2024 года решение Армавирского городского суда стало первым приговором участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Салик Рамазанов получили по 6 лет и 4 месяца заключения, Рабадан Раджабов - 9 лет. В сентябре 2025 года четвертый кассационный суд в Краснодаре смягчил приговоры трем фигурантам уголовного дела о беспорядках - Салиху Рамазанову, Магомеду Омарасхабову и Рабадану Раджабову сократили сроки заключения.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". "Кавказским узлом" также подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Дагестана.

Они признаны виновными неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору ( часть 3 статьи 263.1 УК РФ)

В ходе рассмотрения дела установлено, что 29 октября 2023 года Анварбек Атаев и Рабадан Раджабов в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, назначил подсудимым наказание в виде 8 лет 6 месяцев и 10 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее приговором Армавирского городского суда Краснодарского края подсудимые признаны виновными по части 2 статьи 212 УК РФ (массовые беспорядки), части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 6 лет 4 месяцев до 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, отметило ведомство, не уточнив, суммировались ли сроки приговоров.

Часть 3 статьи 263.1 предусматривает до семи лет заключения.

Как следует из карточки дела на сайте суда, приговор был вынесен сегодня судьей Юлией Жиренкиной.

По обвинению в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы уже осуждено более 130 человек, им назначены сроки от 6,5 года до 15 лет лишения свободы. В числе последних осужденных - житель Дагестана Бахтияр Раджабов, чье дело рассматривал городской суд Георгиевска, он приговорен к семи годам заключения. Раджабов стал по меньшей мере 136-м осужденным за участие в погроме; следствие ранее заявляло, что в суды переданы дела 139 фигурантов (за исключением троих, находящихся в розыске).

По делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту Уйташ были объявлены в розыск трое предполагаемых организаторов погрома - Илья Пономарев*, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский). По версии Следкома, они публиковали в Telegram посты, побудившие жителей Дагестана участвовать в массовых беспорядках на почве ненависти к Израилю. В июле 2025 года дела всех троих поступили в Верховный суд Дагестана для заочного рассмотрения. Участники беспорядков, произошедших в 2023 году в махачкалинском аэропорту Уйташ, пытались разоружить силовиков и бросали в них камни, следует из оглашенных в суде свидетельских показаний в ноябре 2025 года. Абакаров в октябре 2025 года был убит в Турции, после чего суд направил в Турцию запрос для подтверждения факта его смерти.

