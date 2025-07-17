Дела Пономарева* и Саситлинского поступили в Верховный суд Дагестана
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Верховный суд Дагестана заочно рассмотрит уголовные дела против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* и исламского проповедника Абу Умара Саситлинского, которым вменяется организация беспорядков в аэропорту Махачкалы.
Как писал "Кавказский узел", по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту Уйташ были объявлены в розыск семь человек, в том числе трое предполагаемых организаторов погрома - Илья Пономарев*, Абакар Абакаров и Исраил Ахмеднабиев. По версии Следкома, они публиковали в Telegram посты, побудившие жителей Дагестана участвовать в массовых беспорядках на почве ненависти к Израилю.
Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". "Кавказским узлом" также подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".
Уголовные дела против троих предполагаемых организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы поступили 16 июля в Верховный суд Дагестана, обратила внимание “Медиазона”*.
Дела против политика Ильи Пономарева*, проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умар Саситлинский) и предполагаемого администратора Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакара Абакарова будут рассматриваться по отдельности, следует из картотеки на сайте суда. Всем троим вменяются одинаковые статьи - об организации массовых беспорядков, разжигании ненависти группой лиц и финансировании экстремистской деятельности.
Согласно версии следствия, Пономарев*, Ахмеднабиев и Абакаров опубликовали в канале "Утро Дагестана" "недостоверные сведения" о прибытии в Махачкалу рейса из Тель-Авива с гражданами Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта, организовав тем самым беспорядки в аэропорту.
В карточке дела Пономарева* указано, что в процессе участвует несколько представителей потерпевших. Одним из потерпевших признана авиакомпания NordStar, чьи рейсы задержались из-за погромов, замначальника правового управления компании указана среди участников процесса. В карточках дел Ахмеднабиева и Абакарова нет данных о представителях потерпевших.
"Кавказский узел" писал, что дела участников беспорядков в аэропорту Уйташ рассматриваются за пределами Дагестана, в судах Ставрополья и Кубани. Очередной приговор семерым жителям республики был вынесен 16 июля, Ставропольский краевой суд назначил обвиняемым от 14 до 15 лет строгого режима. Всего в связи с погромом в аэропорту осуждены уже 129 человек.
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