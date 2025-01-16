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20:25, 16 января 2025

Семь человек объявлены в розыск в связи с беспорядками в Махачкале

Участники беспорядков на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Махачкалы, стоп-кадр видео https://t.me/rusnews/43379 от 29.10.23.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семь человек, среди которых три организатора беспорядков, объявлены в розыск по делу о погроме в аэропорту Махачкалы. В суды направлены 28 дел против 135 обвиняемых.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Советский районный суд Ставропольского края вынес приговор еще пяти жителям Дагестана по делу об беспорядках в аэропорту Махачкалы, они получили от семи до восьми лет лишения свободы.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Семь человек объявлены в розыск после беспорядков в аэропорту Махачкалы, в том числе три организатора, сообщил Следком России.

"В розыск объявлены семь лиц, в том числе три организатора преступлений", - процитировало ТАСС сообщение ведомства.

К беспорядкам причастны 142 человека, 28 дел направлено в суд. "В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено, 28 уголовных дел направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в Следкоме.

В сообщении в Telegram-канале Следкома России также указано, что  29 октября 2023 года Илья Пономарев (Пономарев Илья Владимирович признан иностранным агентом), Абакар Абакаров, Исраил Ахмеднабиев в мессенджере «Телеграм» размещали в общем доступе публикации, направленные на возбуждение у жителей Республики Дагестан ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждение их к организации и участию на этой почве в массовых беспорядках.

17 февраля 2024 года родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о снисхождении.

23 декабря 2024 года Усть-Лабинский суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет восьмерых обвиняемых. 11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана также к длительным срокам. 10 января суд в Георгиевске приговорил четырех жителей Дагестана к 10 годам заключения по делу о беспорядках в аэропорту.

Ранее Армавирский горсуд приговорил к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет пятерых подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября 2024 года оставил его в силе

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на странице "Кавказ за Палестину".

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Автор: "Кавказский узел"

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Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Фото https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/ Дело о погроме в аэропорту Махачкалы

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