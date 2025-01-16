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13:04, 16 января 2025

Суд вынес приговор еще пяти жителям Дагестана по делу о погроме в аэропорту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Им назначено от семи до восьми лет колонии общего режима.

Как писал "Кавказский узел", в суды Кубани и Ставрополья были направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале. 26 сентября 2024 года Новокубанский суд начал рассмотрение дела шести жителей Дагестана. Обвиняемые - Магомед Гаджиев, Шамил Гаджиев, Башир Магомедалиев, Алибег Рамазанов, Рузвельт Тагиров, Магомеднаби Шайхсламов. 16 декабря 2024 года суд приговорил Тагирова к восьми годам лишения свободы, остальных подсудимых - к семи годам.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Советский районный суд Ставропольского края вынес приговор еще пяти жителям Дагестана. Они признаны виновными в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности с причинением крупного ущерба (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ), сообщила прокуратура региона.

По версии следствия и суда, 29 октября 2023 года Джамал Гаджиев, Вагаб Гаджиев, Вадим Гаджиев, Нажмутдин Гаджиев и Алибек Гаджиев в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

"Уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - сказано в сообщении на сайте прокуратуры.

Суд назначил пяти жителям Дагестана наказание в виде лишения свободы на срок от семи до восьми лет в исправительной колонии общего режима.

17 февраля 2024 года родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о снисхождении.

23 декабря 2024 года Усть-Лабинский суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет восьмерых обвиняемых. 11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана также к длительным срокам. 10 января суд в Георгиевске приговорил четырех жителей Дагестана к 10 годам заключения по делу о беспорядках в аэропорту.

Ранее Армавирский горсуд приговорил к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет пятерых подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября 2024 года оставил его в силе

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на странице "Кавказ за Палестину".

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Автор: "Кавказский узел"

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