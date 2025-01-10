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20:10, 10 января 2025

Четыре жителя Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Скриншот видео https://tvzvezda.ru/news/20231030194-GL1aM.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов и Заурбег Халиков приговорены к 10 годам колонии каждый. Суд в Георгиевске признал их участниками беспорядков в аэропорту Уйташ в октябре 2023 года.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года дело четырех жителей Дагестана начал рассматривать Георгиевский городской суд. Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов, Заурбег Халиков обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности (часть 3 статьи 263.1 УК РФ).

Суд признал достаточными доказательства против Рабаданова, Раджабова, Рамазанова и Халикова и вынес им приговор, сообщил сегодня Следком России.

"Рабаданову, Раджабову, Рамазанову и Халикову судом назначены наказания в виде лишения свободы на срок 10 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - указано в сообщении.

Приговоры в связи с беспорядками в аэропорту Уйташ вынесены по семи уголовным делам, 38 подсудимых признаны виновными, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Как следует из карточки дела на сайте суда, приговор подсудимым был вынесен сегодня.

Напомним, родные обвиняемых и осужденных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы намеревались просить помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, но не смогли попасть к нему на прием. На встрече с дагестанским омбудсменом они написали письмо главе Дагестана Сергею Меликову и пригрозили протестами в случае отсутствия реакции.

Власти Дагестана не реагировали на просьбы родных осужденных и обвиняемых по делу о беспорядках в Махачкале, поэтому пришлось просить помощи у главы Чечни. Аналитики полагают, что Кадыров отказался от встречи в связи с нежеланием конфликтовать с Меликовым и прослыть защитником участников погрома.

17 февраля 2024 года родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о снисхождении.

Напомним, 23 декабря 2024 года Усть-Лабинский суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет восьмерых обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. 11 декабря 2024 года суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана к длительным срокам по двум делам о беспорядках в Махачкале.

Ранее Армавирский горсуд приговорил к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет пятерых подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе. Новокубанский суд приговорил шестерых подсудимых к срокам от семи до восьми лет.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на странице "Кавказ за Палестину".

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Автор: "Кавказский узел"

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