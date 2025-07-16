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14:40, 16 июля 2025

Семь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили длительные сроки лет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ставропольский краевой суд приговорил к срокам от 14 до 15 лет строгого режима семь жителей Дагестана. Их защита пообещала обжаловать приговор. Общее число осужденных за погром в аэропорту Махачкалы в 2023 году достигло 129. 

Как информировал "Кавказский узел", ранее сослуживцы одного из осужденных сегодня, Микаила Разакова, записали в зоне спецоперации на Украине видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором попросили помочь с переводом Разакова под домашний арест из-за ухудшения его здоровья.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

16 июля Ставропольский краевой суд огласил приговор семи подсудимым - Микаилу Разакоув, Джамалу Ибавову, Баширу Магомедову, Ильясу Насуеув, Камилу Ибрагимхалилову, Руслану Муртазалиеву и Арслану Магомедову. Они признаны виновными в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества, неисполнении требований транспортной безопасности и покушении на жизнь правоохранителя. Все они были приговорены к срокам от 14 до 15 лет, первые три из которых будут отбывать в тюрьме, а остальной период - в исправительной колонии строгого режима. «Кроме того, каждому из них назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года», - говорится в сообщении на сайте прокуратуре региона.

"Приговор только огласили, и его текст нам пока не вручен. Как только мы получим текст, то обязательно подадим апелляцию, а при ее неудаче - и кассацию" - отметил на условиях анонимности адвокат одного из подсудимых корреспонденту «Кавказского узла». 

 С августа 2024 года по 27 июня 2025 года по обвинению в участии в беспорядках в Махачкале были осуждены 122 человека. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 10,5 года. Таким образом, общее число осужденных достигло 129. Приговоры к 8-10 годам заключения стали обычными по "аэропортовскому делу", ранее сказал председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. "Всё делается как под копирку", - отметил он.

Отметим, что в публикации прокуратуры утверждается, что подсудимые "на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках". При этом ведомство не конкретизировало, какие именно действия были инкриминированы каждому из подсудимых, и не уточнило, кто из них к какому сроку приговорен.

Напомним, многие обвиняемые заявляли, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках. При этом некоторые обвинительные приговоры были вынесены вопреки показаниям свидетелей. Так, в январе сотрудники полиции не смогли опознать в суде двух обвиняемых - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева. Сами обвиняемые утверждали, что пошли в аэропорт из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору. Несмотря на это, 27 февраля суд приговорил их к длительным срокам в колонии.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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