Участники СВО вступились за обвиняемого по делу о погроме в аэропорту Махачкалы

20 августа 2024, 11:05

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Сослуживцы Микаила Разакова, обвиняемого по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, записали в зоне спецоперации на Украине видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором попросили помочь с переводом Разакова под домашний арест из-за ухудшения его здоровья.

Как информировал "Кавказский узел", 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек,140 человек находятся под стражей, 1200 человек привлечены к административной ответственности. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, отметил 13 июня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение к главе республики Сергею Меликову с просьбой о содействии с переводом под домашний арест одного из обвиняемых по делу о беспорядках в махачкалинском аэропорту Микаила Разакова, а также взять его дело на контроль.

Ролик с видеообращением опубликовал сегодня в своем телеграм-канале председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. На кадрах показаны более десяти военнослужащих, они держат в руках автоматы.

Авторы видеообращения отметили, что являются сослуживцами Микаила Разакова. Они отметили, что в зоне СВО он показал себя с положительной стороны, имеет боевые награды и получил ранение. Они пояснили, что под домашний арест Разакова необходимо перевести, поскольку в него проблемы со здоровьем.

Разаков находится в больнице ИК-2 в поселке Шамхал, отметил в описании видеоролика Шамиль Хадулаев.

Этот пост в телеграм-канале Хадулаева, на который подписаны 9372 пользователя, на 11.05 мск набрал около 3,2 тысячи просмотров и 51 комментарий. Большая часть их авторов поддержала участников СВО.

На 11.05 мск на сайте главы Дагестана нет комментариев относительно обращения сослуживцев Микаила Разакова с просьбой о содействии с его переводом под домашний арест.

Напомним, 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о снисхождении.

"Кавказский узел" также писал, что с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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