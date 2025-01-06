Потерпевшие по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы не опознали обвиняемых

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Сотрудники полиции, которые находились в аэропорту Махачкалы, не смогли опознать на суде двух обвиняемых Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", дело пяти жителей Дагестана - Рамазана Абдуллабекова, Исмаила Амирова, Ясина Гаджиева, Магомедали Омарова, Магомедгаджи Чиргилаева - о беспорядках в аэропорту Махачкалы начал рассматривать Андроповский суд Ставропольского края.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, 140 человек находятся под стражей, 1200 человек привлечены к административной ответственности. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, отметил 13 июня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Потерпевшие по делу о беспорядках в аэропорту «Уйташ» не смогли опознать подсудимых Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева, которых вместе с тремя другими фигурантами судят в Андроповском районном суде Ставропольского края, сообщил 5 января корреспонденту «Кавказского узла» их адвокат Бийсолтан Капаров.

«Это были сотрудники полиции, которые находились в аэропорту. Я добился того, чтобы они лично приезжали из Дагестана в суд для опознания. Лично, а не через ВКС. Никто не опознал их. Не сказал, что они что-то сделали в аэропорту. Не было представлено ни одного доказательства того, что они делали там что-то противоправное», - заявил адвокат.

По его словам, оба его подзащитных работали в строительной отрасли, а в аэропорт пошли из любопытства, посмотреть, что там происходит. «Они заявляют, что после задержания их заставили говорить, что они якобы кидались камнями в аэропорту», - отметил адвокат. Он также подчеркнул, что все подсудимые в группе раньше не были знакомы друг с другом.

Капаров также защищает одного из подсудимых по тому же делу на процессе в Георгиевском городском суде, он сравнил поведение обвинителей на двух процессах. «В Георгиевском суде прокурор ведет себя более адекватно. А в Андроповском суде он старается «строить» суд. Но я, как бывший прокурорский работник, стараюсь не давать это делать», - подчеркнул адвокат.

Последние в 2024 году заседания судов прошли 24 декабря в Андроповском суде и 25 декабря в Георгиевском суде. Следующее заседание Андроповского районного суда назначено на 9 января, Георгиевского - на 15 января.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на странице "Кавказ за Палестину".

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