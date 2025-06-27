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Кавказский узел

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10:53, 27 июня 2025

Число осужденных за участие в беспорядках в Махачкале выросло до 122

Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2025 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DHifkNcATXF/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд на Ставрополье приговорил к срокам в колонии пятерых жителей Дагестана, признав их участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы. Число осужденных по "аэропортовскому делу" достигло 122.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года Георгиевский горсуд начал рассматривать дело пяти жителей Дагестана (Ризвана Ахмедова, Аты Мусаева, Магомеда Мухмаева, Хабиба Шейхова и Шанаваза Эльмурзаева), обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Адвокат Эльмурзаева, ставшего совершеннолетним уже во время процесса, сообщил в марте, что на судебном заседании двое свидетелей обвинения не сообщили ничего конкретного о действиях пятерых обвиняемых и не смогли опознать ни одного из них.

С августа 2024 года по 19 июня 2025 года по обвинению в участии в беспорядках в Махачкале были осуждены 117 человек. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 10,5 года.

Георгиевский горсуд вынес приговор Ризвану Ахмедову, Ате Мусаеву, Магомеду Мухмаеву, Хабибу Шейхову и Шанавазу Эльмурзаеву, сообщает сегодня на своем сайте прокуратура Ставрополья.

Они признаны виновными в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и погромами, а также несоблюдении транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщило ведомство.

В публикации прокуратуры утверждается, что подсудимые "на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках". При этом ведомство не конкретизировало, какие именно действия были инкриминированы каждому из подсудимых, и не уточнило, кто из них к какому сроку приговорен.

С учетом этого приговора уже 122 человека осуждены по делу о беспорядках, сообщает сегодня "Интерфакс".

Приговоры к 8-10 годам заключения стали обычными по "аэропортовскому делу", заметил в марте председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. "Всё делается как под копирку", - сказал он "Кавказскому узлу".

Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 года. Фото: https://xakac.info/
03:55 23.07.2024
Обвиняемые в погроме назвали мотивы приезда в аэропорт Уйташ
Обвиняемый по делу о погроме Магомед Омарасхабов оказался в аэропорту Махачкалы по семейным обстоятельствам, другой подсудимый Анварбек Алиев приехал из любопытства, заявили адвокаты.

Напомним, многие обвиняемые заявляли, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках. При этом некоторые обвинительные приговоры были вынесены вопреки показаниям свидетелей. Так, в январе сотрудники полиции не смогли опознать в суде двух обвиняемых - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева. Сами обвиняемые утверждали, что пошли в аэропорт из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору. Несмотря на это, 27 февраля суд приговорил их к длительным срокам в колонии.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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