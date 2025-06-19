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15:21, 19 июня 2025

Семь человек осуждены по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сроки от 5 лет до 6 лет 8 месяцев получили жители Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Уйташ. Число осужденных, которых суды признали виновными, достигло 117.

Как писал "Кавказский узел", в феврале суд в Ставрополе провел первое судебное заседание по делу о семи жителей Дагестана, которые обвинялись по части  2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти) и части 3 статьи 263.1 УК (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 

Сегодня Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор Абубакару Нурмагомедову, Умару Джанборуеву, Алимпаше Даитбекову, Гаджи Ахмедулаеву, Магомедамину Тагирову, Алилу Исмаилову и Рамазану Исаеву, обвиняемым по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщила на своём сайте краевая прокуратура.

"С учетом позиции гособвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, суд назначил подсудимым от 5 лет до 6 лет 8 месяцев колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Подробности действий, вмененных в вину семи осужденным, не приводятся. В релизе отмечается, что они на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

Напомним, с августа 2024 года по 15 мая 2025 года по обвинению в участии в беспорядках в Махачкале были осуждены 110 человек. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 10,5 года. Таким образом, с учетом последнего приговора по делу осуждены уже 117 человек.

Ранее сообщалось, что в мае апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобы на приговор восьми жителям Дагестана, которых суд счел участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Приговоры к 8-10 годам заключения стали обычными по "аэропортовскому делу", заметил в марте председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. "Всё делается как под копирку", - сказал он "Кавказскому узлу".

Некоторые обвинительные приговоры были вынесены вопреки показаниям свидетелей. Так, в январе сотрудники полиции не смогли опознать в суде двух обвиняемых - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева. При этом, по данным защиты, Чиргилаев и Гаджиев пошли в аэропорт из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору. Несмотря на это, 27 февраля суд приговорил их к длительным срокам в колонии.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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