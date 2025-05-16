Приговор восьми осужденным по "аэропортовскому делу" устоял в апелляции

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Апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобы на приговор восьми жителям Дагестана, которых суд счел участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года Усть-Лабинский райсуд признал восьмерых жителей Дагестана виновными в участии в массовых беспорядках и нарушении требований транспортной безопасности. Судья приговорил Курбана Ибрагимова к восьми годам колонии, остальные семь подсудимых 1 были приговорены к семи годам колонии.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Многие обвиняемые заявляли, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Судебная коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционные жалобы на приговор Усть-Лабинского суда Абдуллаеву, Будунову, Гамзатову, Ибрагимову, Ирбейнову, Магомедову, Омолаеву и Шахбаеву, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения приговора

"Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения приговора, признав его законным и справедливым. Приговор вступил в законную силу", - говорится в публикации.

Обвиняемые в погроме назвали мотивы приезда в аэропорт Уйташ Обвиняемый по делу о погроме Магомед Омарасхабов оказался в аэропорту Махачкалы по семейным обстоятельствам, другой подсудимый Анварбек Алиев приехал из любопытства, заявили адвокаты.

Напомним, с августа 2024 года по 15 мая 2025 года по обвинению в участии в беспорядках в Махачкале были осуждены 110 человек. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 года до 10,5 года.

Приговоры к 8-10 годам заключения стали обычными по "аэропортовскому делу", заметил в марте председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. "Всё делается как под копирку", - сказал он "Кавказскому узлу".

Некоторые обвинительные приговоры были вынесены вопреки показаниям свидетелей. Так, в январе сотрудники полиции не смогли опознать в суде двух обвиняемых - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева. При этом, по данным защиты, Чиргилаев и Гаджиев пошли в аэропорт из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору. Несмотря на это, 27 февраля суд приговорил их к длительным срокам в колонии.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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