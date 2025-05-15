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17:36, 15 мая 2025

Пять жителей Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

Осужденные по делу о беспорядках в Махачкале. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодара/Telegram

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Сроки от восьми лет до восьми лет и одного месяца получили жители Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Уйташ. После приговора Октябрьского суда Ставрополя число осужденных, которых суды признали участниками беспорядков, достигло 110.

Как писал "Кавказский узел",  25 января суд в Ставрополе начал рассматривать дело пяти жителей Дагестана, которых следователи считают участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы. Обвинения предъявлены Камилу Халатову, Джаваду Абдуллаеву, Назиму Мирзаханову, Мухаммаду Джамалову и Рамису Ханалиеву.

14 мая суд на Ставрополье приговорил к 10 годам колонии четырех жителей Дагестана, посчитав их участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы. Число осужденных по "аэропортовскому делу" достигло 105.

Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор еще пятерым жителям Дагестана, обвиняемым по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ставропольского края.

Камил Халатов, Джавад Абдуллаев, Назим Мирзаханов, Мухаммад Джамалов, Рамис Ханалиев приговорены к срокам от 8 лет до 8 лет и 1 месяца колонии общего режима. Они признаны виновными по ч.2 ст.212 (участие в массовых беспорядках) и ч.3 ст.263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры).

На сайте и в Telegram-канале прокуратуры Ставропольского края к 17.38 не содержится информации о решении суда.

Агентство также проинформировало, что один из подсудимых  также осужден по части 1 статьи 318 УК РФ (нападение на сотрудника полиции), однако в карточке дела на сайте суда не указано, что кто-то из подсудимых обвинялся по этой статье.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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