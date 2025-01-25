Пять жителей Дагестана обвинены по делу о беспорядках в аэропорту

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Суд в Ставрополе начал рассматривать дело пяти жителей Дагестана, которых следователи считают участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", по данным следователей на 16 января, в суды направлено 28 уголовных дел 135 обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Еще семь человек, в том числе три предполагаемых организатора беспорядков, объявлены в розыск.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

В Октябрьском райсуде Ставрополя состоялось первое заседание по делу пятерых жителей Дагестана, обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и несоблюдении транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ), сообщила 24 января прокуратура Ставропольского края.

Обвинения предъявлены Камилу Халатову, Джаваду Абдуллаеву, Назиму Мирзаханову, Мухаммаду Джамалову и Рамису Ханалиеву.

"В ходе расследования установлено, что 29 октября 2023 года данные граждане в аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Первое заседание по делу состоялось 24 января, отмечается в карточке дела на сайте суда. Дело поступило в суд еще 19 ноября 2024 года, но на предварительном слушании 2 декабря производство было приостановлено из-за "отсутствия возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве". При этом местонахождение обвиняемого было известно суду.

Производство по делу было возобновлено 16 января. Дата следующего заседания, по состоянию на 13.55 мск 25 января, в карточке дела не указана.

Напомним, 16 января Советский райсуд Ставропольского края вынес приговор пяти жителям Дагестана по делу об беспорядках, они получили от семи до восьми лет лишения свободы. 10 января суд в Георгиевске приговорил четырех жителей Дагестана к 10 годам заключения по делу о беспорядках.

23 декабря 2024 года Усть-Лабинский суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет восьмерых обвиняемых. 11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана также к длительным срокам.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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