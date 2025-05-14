Число осужденных за участие в беспорядках в Махачкале выросло до 105

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Суд на Ставрополье приговорил к 10 годам колонии четырех жителей Дагестана, посчитав их участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы. Число осужденных по "аэропортовскому делу" достигло 105.

Как писал "Кавказский узел", Арсен Арбулиев, Саидапанди Абдулазизов, Нажмудин Абакаров и Малик Алиев обвинены по делу о массовых беспорядках в Махачкале. В декабре 2024 года дело поступило в суд.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Многие обвиняемые заявляли, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Минераловодский горсуд признал Арсена Арбулиева, Малика Алиева, Саидапанди Абдулазизова и Нажмудина Абакарова виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры), сообщила сегодня прокуратура Ставрополья.

"Установлено, что 29 октября 2023 года Арсен Арбулиев, Малик Алиев, Саидапанди Абдулазизов, Нажмудин Абакаров в аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Суд приговорил каждого из четырех подсудимых к 10 годам колонии общего режима.

Родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину С просьбой о снисхождении обратились к президенту России Владимиру Путину родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. По их словам, задержанные стали жертвой провокации и совершили ошибку.

При этом в сообщении не перечислены действия, в которых признаны виновными конкретные подсудимые. Прокуратура лишь привела обобщенные и обезличенные данные о том, что "противоправными действиями участников беспорядков уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности".

С учетом этого приговора по "аэропортовскому делу" осуждены уже 105 человек, пишет сегодня "Интерфакс".

Приговоры к 8-10 годам заключения стали обычными по "аэропортовскому делу", заметил в марте председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. "Всё делается как под копирку", - сказал он "Кавказскому узлу".

Напомним, 24 июля 2024 года Арсен Арбулиев, Саидапанди Абдулазизов, Нажмудин Абакаров и Малик Алиев были освобождены из СИЗО, поскольку им не продлили арест, но в тот же день их снова заключили под стражу.

Он был там, но никаких противозаконных действий не совершал

Адвокаты тогда назвали арест неправомерным, поскольку следствие не привело доказательств вины арестованных. Об этом, в частности, заявила защита Абдулазизова. "У следствия нет никаких доказательств вины. Есть только видео, свидетельствующее, что он находился на территории аэропорта. Мы это не отрицаем, он был там, но никаких противозаконных действий не совершал. Нет никаких фактов, подтверждающих это. Нет свидетелей, которые дали показания против него. Он вину полностью отрицает, будет бороться до конца. Он не принимал участия в массовых беспорядках", - сказала адвокат "Кавказскому узлу".

С августа 2024 года по март 2025 года по обвинению в участии в беспорядках были осуждены 84 человека, они приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 10,5 года.

При этом некоторые обвинительные приговоры вынесены вопреки показаниям свидетелей. Так, в январе сотрудники полиции не смогли опознать в суде двух обвиняемых - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева. При этом, по данным защиты, Чиргилаев и Гаджиев пошли в аэропорт из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору. Несмотря на это, 27 февраля суд приговорил их к длительным срокам лишения свободы.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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