Два новых дела о беспорядках в Махачкале начали рассматривать суды на Ставрополье

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Девять жителей Дагестана обвиняются в участии в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ, их дела начали рассматривать Грачевский районный и Минераловодский городской суды Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", в судах Кубани и Ставрополья находятся 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале против 129 обвиняемых, отчиталась в октябре Генпрокуратура, в частности суд в Минводах начал рассматривать очередное дело. Также в Ставропольском краевом суде начался процесс против четверых уроженцев Дагестана, которых следствие и обвинение считают организаторами беспорядков в аэропорту Махачкалы, состоялось 3 декабря.

Грачевский районный и Минераловодский городской суды Ставропольского края приступили к рассмотрению уголовных дел девятерых жителей Дагестана, которые обвиняются в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

"На скамье подсудимых Имам Селимханов, Рустам Салавов, Джабраил Каирбеков, Магомедали Шанавазов, Абусупиян Джанаев, Арсен Арбулиев, Малик Алиев, Саидапанди Абдулазизов, Нажмудин Абакаров", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Ведомство от метило, что они обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) и неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (часть 3 статьи 263.1 УК РФ (и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным на 20.16 мск информация на сайтах судов недоступна.

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе. Защита намерена обжаловать приговор в кассационном суде. Решение апелляционного суда показало, что и остальные приговоры будут жесткими, считает глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.