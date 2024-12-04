Активисты раскритиковали выводы следствия об организаторах беспорядков в Махачкале

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Ставропольский краевой суд начал рассматривать дело против четверых обвиняемых, которых следствие считает организаторами беспорядков в аэропорту Махачкалы. На записях из аэропорта нет свидетельств того, что они координировали действия собравшихся.

Как писал "Кавказский узел", в судах Кубани и Ставрополья находятся 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале против 129 обвиняемых, отчиталась в октябре Генпрокуратура. 3 декабря дело против трех жителей Дагестана начал рассматривать Кочубеевский суд Ставрополя.

Первое заседание в Ставропольском краевом суде по делу против четверых уроженцев Дагестана, которых следствие и обвинение считают организаторами беспорядков в аэропорту Махачкалы, состоялось 3 декабря. Также Аскер Будайханов, Гаджи Иманмурзаев, Патимат Шарудинова и Девлетхан Рамазанов обвинены в нарушении требований транспортной безопасности, следует из карточки дела на сайте суда.

Такое впечатление, что этих людей хотят сделать главными виновниками, хотя очень много вопросов возникает в целом по этому делу

Начавшийся в Ставропольском краевом суде процесс по "аэропортовскому делу" можно назвать самым важным, поскольку на скамье подсудимых уроженцы Дагестана, которых обвиняют не просто в участии, а в организации беспорядков, считает председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Этот процесс можно назвать ключевым, поскольку рассматривается дело по части организаторов беспорядков. Четверых людей обвиняют не в участии, а в организации беспорядков. Такое впечатление, что этих людей хотят сделать главными виновниками, хотя очень много вопросов возникает в целом по этому делу", - сказал он "Кавказскому узлу".

Один из таких эпизодов – обвинение в отношении Гаджи Иманмурзаева, который призывал людей к спокойствию. "Есть видео, на котором слышно, как он призывает людей к спокойствию, пытается остановить происходящее. Но следствие считает, что он организатор и не хотел остановить, а, наоборот, провоцировал беспорядки. Мы не знаем, не знакомы со всеми материалами дела, но если есть какие-то подтверждения, то пусть об этом станет известно всем. А пока мы видим видео, как он не провоцирует, а пытается остановить. Не вижу логики в таких действиях. В чем смысл сначала спровоцировать, а потом призывать остановиться?" - отметил он.

Источник, знакомый с материалами дела, рассказал "Кавказскому узлу", что сначала все обвиняемые не признавали вину. "Патимат и остальные обвиняемые не признавали вину. Но потом их позиция стала меняться. Мне кажется, это стало результатом давления на них и надеждами получить минимальное наказание за согласие на сотрудничество со следствием", - сказал он на условиях анонимности.

По его словам, у всех обвиняемых есть понимание, что в случае сопротивления их ждет максимальное наказание. "Они это понимают, им это в открытую говорят, а они не хотят получить суровое наказание. Но при этом есть также понимание того, что сначала будет суровый срок, а потом его могут сократить, если обвиняемые хотя бы частично признают свою вину. Они, если честно, в очень трудном положении", - сказал он.

Адвокат Аза Алиева, которая ранее представляла интересы Патимат Шарудиновой, 9 ноября 2023 года на своей странице в Instagram* опубликовала видео, на котором женщина с флагом Палестины в руках, стоя среди толпы, кричит: "Не бойтесь охраны", что вызывает одобрительные возгласы окружающих.

Юрист, активист "ГородНаш", бывший член общественной палаты Дагестана Арсен Магомедов удивлен, что против Патимат выдвинуты обвинения в организации беспорядков.

"Участие в массовых беспорядках по УК РФ означает совершение насилия, порчу имущества, использование оружия, оказание вооруженного сопротивления представителям власти и тому подобное. Как я знаю, эта женщина размахивала флагом и ничего больше не делала. Сажать ее за эти действия - очень большая ошибка. Если есть что-то, что не знает народ, обнародуйте. Тем более она женщина, инвалид и мать несовершеннолетнего ребенка", - сказал он.

По его словам, такие шаги приводят к еще большему отчуждению власти от народа в Дагестане. "Эта ситуация очень напоминает незаконное строительство многоэтажных домов в Дагестане - виноваты чиновники, "закрыли" глаза на самовольное строительство, не давали проводить официальные митинги, а наказывают простых людей", - указал он.

Размахивание флагом не является элементом организации протестов с точки зрения закона, уверена юрист Центра защиты прав человека "Мемориал"**.

"Для вывода о том, что у гражданина была роль организатора массовых беспорядков недостаточно доказательств, подтверждающих только факт участия человека в беспорядках или какого-либо рода протестах. В идеале, должна быть совокупность показаний участников массовых беспорядков о том, что именно тот или иной человек или группа людей организовывали их действия, показания свидетелей, наблюдавших за этой организацией", - сказала она.

По ее словам, в видеодоказательствах также должны быть кадры конкретных действий по организации беспорядков. "Аудио- и видеозаписи также могут быть доказательствами совершения такого преступления при условии, что на них зафиксированы действия организующего характера со стороны лица в отношении других участников массовых беспорядков", - указала она.

Армавирский городской суд приговорил подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Рабадана Раджабова и Салика Рамазанова к срокам от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе. Защита намерена обжаловать приговор в кассационном суде. Решение апелляционного суда показало, что и остальные приговоры будут жесткими, считает глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.