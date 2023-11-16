17 человек обжаловали свой арест после беспорядков в Махачкале

16 ноября 2023, 18:21

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В Верховный суд Дагестана поступили жалобы на арест 17 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, девять жалоб суд уже рассмотрел, оставив меру пресечения в силе.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция. К 13 ноября в суды Дагестана поступили 302 протокола по статье о нарушении порядка проведения акций, и еще 34 протокола по другим административным статьям. По словам адвоката Исрафила Гададова, в отношении нескольких молодых людей расследование ведется по уголовной статье о массовых беспорядках, они арестованы и не признают вину.

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

В Верховном суде Дагестана рассматриваются 17 жалобы на аресты участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщила сегодня пресс-служба суда. "Советским районным судом г. Махачкалы всем фигурантам по ходатайству следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в среднем на 1 месяц 25 суток", - процитировал сообщение "Интерфакс"

Уже рассмотрены девять жалоб, по всем суд отказался изменить меру пресечения.""В Верховный суд Республики Дагестан поступило 17 обжалуемых материалов по мере пресечения в отношении 17 местных жителей, обвиняемых по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса России (участие в массовых беспорядках, предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы - прим. "Кавказского узла") в рамках уголовного дела, возбужденного после массовых беспорядков в махачкалинском международном аэропорту. На сегодняшний день вышестоящей инстанцией рассмотрено 9 материалов - все они оставлены в силе", - говорится в сообщении.

Адвокат Аза Алиева 9 ноября сообщила, что представляет интересы Патимат Шарудиновой, которая на видео из аэропорта держала в руках флаг Палестины и скандировала лозунги, Шарудинова помещена под арест. "Согласно мотивировочной части постановления о возбуждении уголовного дела, Шарудинова, 29.10.2023 года, находясь на территории аэропорта Уйташ (Махачкала), преследуя преступные цели сопровождая свои действия призывом к массовым беспорядкам, совершила преступление, предусмотренное частью 2 статьи 212 УК РФ", - написала адвокат 9 ноября на своей странице в Instagram**.

К публикации приложено в видео, на котором женщина с флагом Палестины в руках, стоя среди толпы, кричит "Не бойтесь охраны", что вызывает одобрительные возгласы окружающих.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сопереживает большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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