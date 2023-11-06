Более 200 человек задержаны за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы

06 ноября 2023, 00:55

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За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы задержан 201 человек, на 155 из них составлены административные протоколы, сообщает главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов 3 ноября призвал жителей республики к сбору материальной помощи для палестинцев и молитвам, а также предостерег от участия в несанкционированных акциях.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям, установлены личности 20 активных участников беспорядков. К 3 ноября в суд поступило 56 протоколов на участников беспорядков по статье о нарушении порядка проведения акций, по 49 делам уже были вынесены решения о наказании.

Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило 5 ноября в своем телеграм-канале, что сотрудники полиции продолжают устанавливать лица, которые причастны к беспорядкам в аэропорту Махачкалы. За нарушение общественного порядка, по данным ведомства, задержан 201 граждан, на 155 из них составлены административные протоколы.

За неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов привлечено 82 нарушителя, за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ) - 107 граждан, 17 человек привлечены за нарушения установленного порядка организации и проведения митингов.

В административном порядке задержаны 70 человек, 38 из них назначен административный арест на 10 суток. В рамках 91-й статьи Уголовно-процессуального кодекса (основания задержания подозреваемого) задержаны 11 граждан. "Все без исключения участники массовых беспорядков будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что установлены 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители.

Напомним, что главный муфтий Татарстана и дагестанские имамы призвали проявить снисхождение к участникам массовых беспорядков. Глава Дагестана Сергей Меликов 30 октября пообещал участникам протестной акции неотвратимое наказание, однако после просьбы спортсменов Хабиба Нурмагомедова и Махмуда Магомедова пообещал, что наказаны будут те, кто "громил витрины, вытащил сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку", а не люди, которые просто стояли "с флагом Палестины". Кремль после этого заявления поддержал позицию Меликова по поводу наказаний участников беспорядков.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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