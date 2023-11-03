Меликов пригрозил наказанием за участие в несанкционированных акциях

03 ноября 2023, 23:50

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Участие в несанкционированных акциях не принесет пользы Палестине, а лишь сыграет на руку провокаторам, заявил сегодня глава Дагестана. Он призвал жителей республики к сбору материальной помощи для палестинцев и молитвам, а также напомнил об ответственности за участие в беспорядках.

Как писал "Кавказский узел", власти города призвали махачкалинцев не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных акциях, а также отчитались о превентивной работе со студентами и школьниками.

Главный муфтий Татарстана и дагестанские имамы призвали проявить снисхождение к участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Глава Дагестана Сергей Меликов 30 октября пообещал участникам событий в аэропорту неотвратимое наказание, однако после просьбы спортсменов Хабиба Нурмагомедова и Махмуда Магомедова пообещал, что наказаны будут те, кто "громил витрины, вытащил сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку", а не люди, которые просто стояли "с флагом Палестины". Кремль после этого заявления поддержал позицию Меликова по поводу наказаний участников беспорядков.

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил сегодня с призывом к дагестанцам не выходить на несанкционированные акции. "В соцсетях снова звучат различные призывы – выходить на акции, устраивать беспорядки, нарушать закон. Ухватившись за ошибки нашей молодёжи, враги пытаются и дальше раскачивать ситуацию в самой многоконфессиональной, многонациональной и гостеприимной республике. провокаторы продолжают попытки вывести людей на улицы под различными предлогами. Призываю всех моих земляков – мудрых, трудолюбивых, дружелюбных дагестанцев – не давать манипулировать собой", – сказал он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале Меликова.

Он подчеркнул, что провокаторы "поддерживают действия Израиля, однако "пытаются представить себя защитниками палестинцев" и думают лишь, "как ослабить великую Россию, используя чувства сопереживания дагестанцев для организации беспорядков".

Глава республики призвал людей старшего поколения поговорить с молодежью и объяснить, что "своими необдуманными поступками они ничего хорошего не добьются". "Нашу молодежь хочу призвать к благоразумию и миру. Не повторяйте ошибок тех, кто был в аэропорту", – сказал он, отметив, что следует выражать свои чувства мирными способами – оказывая палестинцам материальную помощь или участвуя в молитвах.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям, установлены личности 20 активных участников беспорядков. К 3 ноября в суд поступило 56 протоколов на участников беспорядков по статье о нарушении порядка проведения акций, по 49 делам уже были вынесены решения о наказании.

Действия тех, кто был в аэропорту, будут оценены по закону, пообещал глава республики. "Тот, кто виноват – понесет заслуженное наказание. Но вешать ярлык "экстремиста" на парня, который по своей наивности оказался втянут в эту историю, никто не собирается", – добавил он.

"Участие в несанкционированных акциях, на которые провокаторы созывают вас, повлечет за собой серьезные последствия и, самое главное, не принесет никакой пользы для Палестины. Те, кто вас сегодня провоцирует, находятся далеко за пределами Дагестана и действуют вашими руками. Думайте своей головой, потому что отвечать придется вам", – заявил Меликов

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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