Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Скриншот видео: Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

03 ноября 2023, 18:25

Мэрия предостерегла махачкалинцев от участия в несанкционированных акциях

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Власти города призвали махачкалинцев не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных акциях, а также отчитались о превентивной работе со студентами и школьниками.

Как писал "Кавказский узел", главный муфтий Татарстана и дагестанские имамы призвали проявить снисхождение к участникам массовых беспорядков. Глава Дагестана Сергей Меликов 30 октября пообещал участникам протестной акции неотвратимое наказание, однако после просьбы спортсменов Хабиба Нурмагомедова и Махмуда Магомедова пообещал, что наказаны будут те, кто "громил витрины, вытащил сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку", а не люди, которые просто стояли "с флагом Палестины". Кремль после этого заявления поддержал позицию Меликова по поводу наказаний участников беспорядков.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям, установлены личности 20 активных участников беспорядков. К 3 ноября в суд поступили 56 протоколов на участников беспорядков по статье о нарушении порядка проведения акций, по 49 делам уже были вынесены решения о наказании.

Власти Махачкалы призвали горожан не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных митингах. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Махачкалы.

"Несанкционированный митинг, на который провокаторы созывают жителей, повлечет серьезные последствия для его участников. Администрация города Махачкалы призывает жителей городского округа воздержаться от участия в любого рода несанкционированных сходах", – указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации Махачкалы. 

Власти отметили, что "сторонние силы" пытаются манипулировать сознанием жителей республики, призывая выйти на несанкционированную акцию. Ответственность будут нести не только его участники, но и те кто призывал к участию, напомнили власти.  

Мэр города Юсуп Умавов сообщил сегодня в своем Telegram-канале, что информация о недопустимости участия в несанкционированных акциях "доведена до всех общеобразовательных организаций, школ искусств и спортивных школ, проводится работа в вузах и ссузах, расположенных на территории городского округа".

Также мэрия города перепостила отчет из Telegram-канала Махачкалинского городского собрания в котором утверждается,  что "проведены беседы" со студентами Дагестанского государственного университета "о статьях закона за участие в несанкционированных митингах, собраниях, а также о последствиях в распространении  в статусах противозаконной информации".

усульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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Примечание:

"Более 90 миллионов собрано в Дагестане для палестинцев", "Захарова объявила "антироссийском шагом" рекомендацию Израиля о поездках на Северный Кавказ", "Начальник отдела мэрии Избербаша уволен за участие в беспорядках в аэропорту".

Автор: "Кавказский узел"

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