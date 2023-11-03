Мэрия предостерегла махачкалинцев от участия в несанкционированных акциях

Власти отметили, что "сторонние силы" пытаются манипулировать сознанием жителей республики, призывая выйти на несанкционированную акцию. Ответственность будут нести не только его участники, но и те кто призывал к участию, напомнили власти.

Мэр города Юсуп Умавов сообщил сегодня в своем Telegram-канале, что информация о недопустимости участия в несанкционированных акциях "доведена до всех общеобразовательных организаций, школ искусств и спортивных школ, проводится работа в вузах и ссузах, расположенных на территории городского округа".

Также мэрия города перепостила отчет из Telegram-канала Махачкалинского городского собрания в котором утверждается, что "проведены беседы" со студентами Дагестанского государственного университета "о статьях закона за участие в несанкционированных митингах, собраниях, а также о последствиях в распространении в статусах противозаконной информации".

усульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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