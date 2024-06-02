02 июня 2024, 11:51

Военный из Волгоградской области убит на Украине

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Михаил Прокопчук убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 718 жителей Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 6 апреля стало известно, что на Украине убит Антон Иноземцев. Он стал, по меньшей мере, 756-м жителем Волгоградской области, которого представители властей и силовики признали убитым в зоне военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне спецоперации на Украине убит Михаил Прокопчук, сообщил 28 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Волгоградский профсоюз железнодорожников. В сообщении уточняется, что Прокопчук ранее работал дорожным мастером в компании "Петроввальская дистанция пути".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 757 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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