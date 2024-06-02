Боец из Астраханской области убит в зоне военной операции

02 июня 2024, 07:12

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Ришат Сазбанов из Володарского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 323 военнослужащих из Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 29 мая представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 322 военных из Астраханской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне военной операции на Украине убит военный из села Большой Могой Володарского района Ришат Сазбанов, в его похоронах приняли в том числе участие исполняющий обязанности главы района Дмитрий Курьянов и военный комиссар Маденият Гафуров, сообщила 20 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" газета "Заря Каспия".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 323 военнослужащих из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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