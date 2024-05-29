29 мая 2024, 15:26

Четыре военных из Астраханской области убиты на Украине

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Максим Кицина, Рафаэль Нурмухамедов, Замир Синалиев и Александр Выгуляр убиты в зоне боевых действий, сообщил глава Приволжского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 322 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Евгений Вигилянский, служивший гранатометчиком, стал 318-м убитым в военной операции на Украине уроженцем Астраханской области, о котором сообщалось официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Максим Кицина убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Приволжского района Дмитрий Мазаев, информируя об открытии именной парты в школе, где учился боец.

Ранее глава района, информируя о вручении орденов Мужества, сообщал, что младший сержант Рафаэль Нурмухамедов был убит в 2023 году, как и матрос Замир Синалиев. Кроме этого Мазаев сообщал, что 24 мая 2022 года в ходе военной операции на Украине был убит десантник, гвардии капитан Александр Выгуляр.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 322 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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