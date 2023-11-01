Начальник отдела мэрии Избербаша уволен за участие в беспорядках в аэропорту

01 ноября 2023, 23:18

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Чиновник Батырханов, принимавший участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, уволен, сообщил сегодня глава Дагестана. На видео, которое возмутило главу республики, чиновник заявлял, что едет в аэропорт, чтобы пассажиры из Израиля "забыли дорогу" в Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", 15 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы были приговорены к административным арестам на сроки от трех до 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве, еще двоим назначены обязательные работы. Главный муфтий Татарстана Камиль Самигуллин призвал проявить снисхождение к участникам массовых беспорядков, с аналогичным призывом выступил и бывший глава отдела примирения муфтията Дагестана Магомед-Расул Саадуев, об увольнении которого из-за заявлений по палестинскому вопросу сообщил сегодня муфтият. За участников беспорядков вступились и дагестанские борцы Хабиб Нурмагомедов и Махмуд Магомедов. Глава Дагестана Сергей Меликов 30 октября пообещал участникам протестной акции неотвратимое наказание.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, отчиталась полиция.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил сегодня, что чиновник, который участвовал в беспорядках в аэропорту Махачкалы, уволен. "Вот он что на себя такую функцию принимает? "Мы едем в аэропорт, чтобы они больше сюда никогда не приехали и дорогу забыли", - - процитировал слова чиновника Меликов на видео, которое опубликовало сегодня в своем Telegram-канале издание "Молодежь Дагестана"

"Фамилия Батырханов. Вот он может работать в органах власти? Он не позорит власть? Он не предает власть?" - спросил глава республики.

По его словам, чиновник уже уволен. "Я дал поручение скорейшим образом его уволить, он уже уволен из администрации этого города. И я думаю, что дальше я буду отслеживать, чтобы он больше никогда в органах власти не появился. Потому что это предатель", - заключил Меликов.

Видео, которое возмутило главу Дагестана, опубликовал сегодня Telegram-канал "База". Как следует из видео, мужчина едет в машине, которая медленно движется по трассе. "Едем в аэропорт. Пару слов, брат", - говорит голос за кадром.

"Едем в аэропорт, чтобы отправить назад откуда прилетают к нам из Израиля, чтобы они вообще сюда дорогу забыли. Сделаем все, чтобы они вообще дорогу забыли к нам", - отвечает мужчина.

Марат Батырханов, об увольнении которого говорит Сергей Меликов, работает в администрации Избербаша, сообщил сегодня блогер Расул Асад в своем Telegram-канале "Спросите у Расула".

На сайте администрации Избербаша указано, что Марат Батырханов является врио начальника архивного отдела городской администрации. Изображенный на фотографии чиновник внешне схож с мужчиной на видео.

На странице Марата Батырханова в соцсети "ВКонтакте" указано, что он окончил Московский государственный университет сервиса (переименован в Российкий государственный университет туризма и сервиса, у вуза есть филиал в Махачкале - прим. "Кавказского узла"), ему 37 лет. Батырханов с 2013 года изредка размещал в этом аккаунте фотографии с тренировок, с семьей, с друзьями. Текстовых сообщений в открытом доступе нет. Последнее фото - в костюме - опубликовано 5 октября 2019 года, а последние публикации, в которых указаны лишь хэштеги #скверизбербаш и #паркизбербаш датированы 29 января 2021 года.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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