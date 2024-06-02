Жительница Майкопа обвинена в дискредитации армии

02 июня 2024, 06:16

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Силовики в Майкопе составили протокол о дискредитации военнослужащих на местную жительницу Наталью Сидорову.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации армии на жительницу Майкопа Наталью Сидорову, сообщил 1 июня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД Инфо"*.

За что именно был составлен на Сидорову протокол, не уточняется.

В карточке дела на сайте Майкопского городского суда указано, что Сидорова обвинена по части 1 статьи 20.3.0 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Подробностей по делу не приведено.

Комментариев от Натальи Сидоровой или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 14 апреля стало известно, что Теучежский суд оштрафовал Светлану Хапишт на 30 тысяч за публичные высказывания, признанные дискредитирующими армию.

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