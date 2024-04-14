14 апреля 2024, 01:09

Жительница Адыгеи оштрафована за дискредитацию армии

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Теучежский суд оштрафовал Светлану Хапишт на 30 тысяч за публичные высказывания, признанные дискредитирующими армию.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Жительница Теучежского района Адыгеи Светлана Хапишт оштрафована по административной статье о дискредитации российской армии. Такое решение принял Теучежский районный суд.

В постановлении суда, опубликованном 13 апреля, говорится, что в январе Хапишт "публично в присутствии свидетелей высказывалась, используя речевую дискредитацию, направленную на подрыв авторитета имиджа и доверия ВС РФ, а также государственных органов РФ при исполнении своих полномочий по защите интересов РФ и ее граждан". В суд она не пришла, о причинах неявки не предупредила, "не просила отложить рассмотрение дела для обеспечения возможности ее участия при рассмотрении дела". При этом она направила письменные пояснения, в которых указала, что не совершала правонарушения.

Суд не установил обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, и оштрафовал Хапишт на 30 тысяч рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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