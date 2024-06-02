Правозащитники заявили об игнорировании отцами с Северного Кавказа решений судов по спорам о детях

02 июня 2024, 08:07

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Даже если суд принимает решение оставить ребенка с матерью, отцы из регионов Северного Кавказа нередко выкрадывают детей и увозят на родину, откуда потом вернуть их достаточно сложно, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы, комментируя историю жительницы Краснодара Марии Смелой. Особенно, по их словам, сложная ситуация в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая правозащитный проект "Кавказ без матери" сообщил, что жительница Краснодара Мария Смелая, которая жаловалась на насилие со стороны мужа – выходца из Чечни, перестала выходить на связь после того, как супруг с сообщниками похитил ее вместе с ребенком из шелтера. Спустя несколько дней Смелая записала видеообращение, в котором опровергла сведения о том, что муж ее избивал. 30 мая стало известно, что Мария Смелая вновь обратилась к правозащитникам, заявив, что муж насильно забрал у нее полуторагодовалого ребенка. Она пояснила, что решила уйти от мужа из-за появления у него новой жены. 31 мая Смелая сообщила об угрозах расправы ее близким.

7 мая 33-летняя Мария Смелая была размещена в шелтере для женщин, пострадавших от домашнего насилия, за пределами Краснодарского края. Ранее она обратилась к правозащитникам с просьбой защитить ее от супруга, который, по ее словам, систематически избивал ее, вывозил в лес и угрожал расправой, когда она была беременна их сыном. Насилие, по ее словам, началось вскоре после их поездки к родственникам мужа в Грозный и заключения брака, сообщили правозащитники.

Уроженцы Чечни и Ингушетии "очень часто" забирают детей у матерей, сказала 1 июня корреспонденту "Кавказского узла" президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова, комментируя историю жительницы Краснодарского края Марии Смелой, у которой супруг - уроженец Чечни - забрал ребенка.

Суд достаточно часто встает на защиту матери, но это ничего не меняет.

"Это большая проблема на сегодняшний день, которая связана с традициями. Суд достаточно часто встает на защиту матери, но это ничего не меняет. Шансы у матерей невысокие и зависят от их усилий и терпения. В данном случае полиция предпочитает не вмешиваться, теряется время. Закон на стороне обоих родителей и дает им право на воспитание. Но мы сталкиваемся с тем, что закон просто не работает или не работает в пользу детей (они главная заинтересованная сторона и жертва), поэтому их ставлю на первое место, как и матерей", - рассказала она.

Сиражудинова напомнила о вышедшем зимой ее докладе. "Там был раздел о том, что страдают в первую очередь дети. Навязанные семье, партнерам они становятся главной жертвой ситуации", - отметила она.

Саида Сиражудинова опубликовала свой доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". В нем представлены результаты исследования (мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики), проведенного в 2022-2023 годах. Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, из 31 приговора за убийства женщин 22 убийства были совершены по мотиву "убийства чести". В Ингушетии, как и в Чечне, угроза для женщин чаще исходит от самой семьи, а от внешних угроз, исходящих от гражданских лиц, женщины защищены. А в Дагестане намного чаще, чем в Чечне и Ингушетии, происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества.

Уроженцы Чечни, которые хотят отнять ребенка у супруги или партнерши, не идут в суд, предпочитая другие способы, заявила корреспонденту "Кавказского узла" дагестанская журналистка и правозащитница, соруководитель проекта "Отцы и Дочки" Аида Мирмаксумова.

"Если отец-кавказец решит забрать ребенка, то он сам его украдет. Даже из другой страны. Привезет в Чечню, а там родня поможет сделать фиктивные справки о том, что дети родились в Чечне, а мать якобы сбежала и бросила их. У меня был такой случай, когда детей украли аж из Австрии, так отец еще на алименты на мать подал", - рассказала она.

Мирмаксумова подчеркнула, что возможность вернуть детей матери сильно зависит от региона. "В основном особо негативная ситуация сложилась в Дагестане, Ингушетии и Чечне. В Чечню даже специально приезжают русские отцы и подают в суд, чтобы им отдали детей. Но в таком случае суд может и встать на сторону матери. А у кавказского мужчины есть семья и связи, он ими пользуется, а не идет в суд", - заметила она, назвав Чечню "глухим болотом", откуда ребенка очень трудно возвратить матери, особенно если отец - чеченец, а мать – нет.

Правозащитница также отметила, что в ряде случаев главным интересом для отца становится финансовый. "Тут можно либо подать на алименты, либо на соцвыплаты как отец-одиночка, либо инвалидность ребенку сфабриковать – и опять же получать деньги. И работать не нужно", - заметила она.

Мирмаксумова подчеркнула, что главными жертвами этих распрей оказываются дети, оторванные от матери против их желания. Упомянув случай с похищенными из Австрии детьми, она заметила, что, похитив детей, отцы часто перестают ими интересоваться и в лучшем случае отдают на воспитание родственникам. "Я видела видеоролик, в котором показывалось, что эти дети живут в каком-то сарае, еду им приносят туда почти как собакам. Мама их находится в Австрии и не может приехать. Какие она испытывает чувства - я даже представить себе не могу. А отец, как я уже упоминала, подал на алименты, подделав документы, что дети якобы родились в Чечне, а их мать сбежала и бросила их на него", - отметила журналистка.

Основной способ, при помощи которого мать может вернуть ребенка, похищенного мужем или партнером, это обращение в суд, сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель самарского центра "Ты Не Одна" Ирина Серебрякова.

"Ей нужно показать свою дееспособность, возможность содержать ребенка (может быть, немного хуже, чем раньше, но содержать) и чтобы была какая-то крыша над головой. У нас некоторые женщины жили в нашем центре. Этого хватило, чтобы комиссия из опеки вынесла необходимое решение, и мать выиграла суд. В случае же если местонахождение ребенка (и отца) неизвестно, нужно обращаться в полицию. Также полицию можно привлечь, если отец нарушает условия выработанного в суде соглашения о возможности видеться с ребенком, не возвращая его к оговоренному сроку", - отметила она.

Серебрякова также подчеркнула, что для суда безразлично, на кого записан ребенок и у кого он прописан. "Суд с вероятностью в 90% примет решение в пользу матери. Обратное бывает только в том случае, если реально доказано, что мать себя аморально ведет и детьми не занимается", - заключила она.

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