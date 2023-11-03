Захарова объявила "антироссийском шагом" рекомендацию Израиля о поездках на Северный Кавказ

03 ноября 2023, 06:08

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После беспорядков в Дагестане власти Израиля призвали своих граждан воздержаться от поездок на Северный Кавказ, Москва расценивает это как антироссийский шаг, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября Совет национальной безопасности и МИД Израиля повысили до максимального уровень опасности для граждан страны в регионах юга России, в том числе Краснодарском крае и Адыгее, рекомендовав избегать поездок в эти регионы или как можно скорее покинуть их. Главный раввин России Берл Лазар выразил опасения за судьбу своих единоверцев на юге страны, констатируя, что на Северном Кавказе "что-то реально изменилось не в лучшую сторону". Представитель посольства Израиля в России заявил, что дипмиссия готова помочь дагестанским евреям с переездом в Израиль.

с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля. Наиболее масштабной акцией стали беспорядки в аэропорту Махачкалы на фоне сообщения о том, что туда прибыл самолет из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, отчиталась полиция.

Позицию Москвы относительно распространенной Израилем для своих граждан рекомендации Захарова озвучила на брифинге 2 ноября. Она сослалась на то, что "в странах НАТО проходят антиизраильские митинги", однако официальный Тель-Авив не предлагал гражданам Израиля избегать поездок "в эти страны".

"Мы рассматриваем это как какой-то антироссийский шаг, который вводит в заблуждение население Израиля (...) Считаю, что это просто нацелено против нашей страны - подобные шаги и подобные заявления", - цитирует слова Захаровой "Интерфакс".

Представитель МИД подчеркнула, что на митингах в "целом ряде натовских стран" можно встретить "огромное количество антиизраильских лозунгов самого чудовищного характера", тогда как Россия "на всех уровнях" отреагировала на "события" в Махачкале".

"Дагестан решительным образом на всех уровнях - от руководства, от представителей всех конфессий до общественности - высказался после этих событий, назвав их позорищем", - добавила Захарова.

Главный раввин России Берл Лазар днем ранее, 1 ноября, высказывал возмущение бездействием властей на всех уровнях, а в особенности отсутствием реакции духовных лидеров и старейшин Северного Кавказа на антисемитские акты насилия. "Даже извинений нет ни от кого на Кавказе", - подчеркнул он.

Иудеи жили на Северном Кавказе на протяжении многих столетий и внесли заметный вклад в культурную и социальную жизнь Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Кавказского узла" "Еврейские общины Северного Кавказа". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".



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