Антисемитские выступления на Северном Кавказе шокировали главного раввина России

01 ноября 2023, 23:58

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Ни власти, ни духовные лидеры Северного Кавказа не осудили массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы и другие антисемитские выступления в регионе, указал главный раввин России Берл Лазар. Он выразил опасения за судьбу своих единоверцев на юге страны, констатируя, что на Северном Кавказе "что-то реально изменилось не в лучшую сторону".

Как писал "Кавказский узел", на фоне резкого роста антисемитских настроений на Северном Кавказе представитель посольства Израиля в России заявил, что дипмиссия готова помочь дагестанским евреям с переездом в Израиль. Сами дагестанские евреи заявили о напряженной обстановке в республике: общины Кизляра и Хасавюрта не получали адресных угроз, но работа как минимум двух еврейских общин в Дагестане приостановлена.

с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля. Наиболее масштабной акцией стали беспорядки в аэропорту Махачкалы на фоне сообщения о том, что туда прибыл самолет из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, отчиталась полиция.

Еврейская община России сильно встревожена антисемитскими выступлениями на Северном Кавказе, опасаясь за жизни своих единоверцев в регионе, заявил главный раввин страны Берл Лазар. "Мне каждый день буквально сотни человек задают этот вопрос", - цитирует сегодня его слова РБК.

"Я, как духовный лидер общины, должен взять на себя ответственность за их судьбу. А для этого я должен понять, какая реально ведется работа по изоляции и ликвидации экстремистских сил в регионе", - пояснил раввин, отметив, что беспорядки в аэропорту Махачкалы "вызывают шок".

Лазар выразил возмущение бездействием властей на всех уровнях, которые не стремятся пресечь пропаганду ненависти в стране, а в особенности отсутствием реакции духовных лидеров и старейшин Северного Кавказа на антисемитские акты насилия. "Даже извинений нет ни от кого на Кавказе", - подчеркнул он.

Раввин оказался считать серию инцидентов в регионе политическими акциями с осуждением силовых действий Израиля в секторе Газы, поскольку действия погромщиков были направлены на людей, которые "не имеют отношения к Израилю". Культурный центр в Нальчике, подвергшийся нападению, строили местные евреи для своей общины, а на борту прибывшего в Махачкалу самолета были в основном россияне, - причем женщины с детьми, но даже к ним участники беспорядков готовы были применить насилие, указал Берл Лазар.

Он припомнил также разграбленные магазины в аэропорту Махачкалы и "град камней", который обрушился на местных полицейских при попытке пресечь беспорядки. "Что-то реально изменилось на Северном Кавказе. И не в лучшую сторону", - констатировал главный раввин России.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер назвал антисемитские беспорядки в Дагестане событием “неслыханным”.

“То, что произошло в Махачкале, - это неслыханно со времен, наверное, Гражданской войны. Если мы говорим о таком стихийном погроме (...). Были государственные дела, государственный антисемитизм конца сороковых - начала пятидесятых годов, с расстрелами. Но такого массового и стихийного выступления не было. По крайней мере, я не припомню”, - приводит его слова RTVI.

При этом Каннер отметил, что не считает произошедшее межконфессиональным конфликтом, поскольку еврейские общины в российских мусульманских регионах на протяжении долгого времени в разные исторические периоды могли чувствовать себя даже безопаснее, чем в регионах христианских.

“Одна из крупнейших еврейских общин пережила Холокост в Нальчике - четыре тысячи горских евреев в районе Колонка, при поддержке местного мусульманского населения”, - напомнил он.

Иудеи жили на Северном Кавказе на протяжении многих столетий и внесли заметный вклад в культурную и социальную жизнь Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии. Нальчикская община горских евреев, оказавшись под властью нацистов в 1942 году, получила защиту от национального совета кабардинцев, а некоторых евреев кабардинцы прятали в своих селах, выдавая за членов собственных семей, говорится в справке "Кавказского узла" "Еврейские общины Северного Кавказа".

В постсоветские годы в Дагестане евреи также подвергались насилию, причем безнаказанно, указала, в свою очередь, куратор музейных проектов Екатерина Гандрабура, изучавшая культуру евреев в республике.

«В девяностые (годы прошлого века) евреи в Дагестане пережили многое: погромы, похищения людей. Когда я занималась исследованием общины в Буйнакске, там нанимали рабочих для ремонта синагоги. Они как-то сначала мялись, а потом разговорились и рассказывали, как проходили погромы, как били на улице евреев. Они рассказывали, откуда бросали камни, какие камни, в кого», - цитирует ее слова 30 октября издание "Такие дела".

Материалы о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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