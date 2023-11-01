Представители еврейских общин назвали напряженной обстановку в Дагестане

01 ноября 2023, 21:30

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Члены еврейских общин Кизляра и Хасавюрта заявили о напряженной атмосфере в Дагестане, но адресных угроз представителям общин, по их данным, не поступало. Работа как минимум двух еврейских общин в республике приостановлена, сообщили они.

Как писал "Кавказский узел", с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был сожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля. Наиболее масштабной акцией стали беспорядки в аэропорту Махачкалы на фоне сообщения о том, что туда прибыл самолет из Израиля. Представитель посольства Израиля в России сообщил сегодня, что дипмиссия готова помочь дагестанским евреям с переездом в Израиль.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, отчиталась полиция.



Представительница еврейской общины Кизляра рассказала, что хотя прямых угроз ей, как и другим членам общины не поступало, агрессивное настроение в обществе сохраняется. "Бывает неприятно видеть подобные статусы в What’s App у хорошо знакомых тебе людей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Работа еврейской общины в Кизляре приостановлена, отметила женщина. "Мы ни в коем случае не будем работать, пока ситуация не улучшится", - заявила она.

По ее словам, полиция живо интересуется ситуацией, но полицейских возле помещения общины не поставили. "Полиция проявляет инициативу и беспокоится о происходящем. Но они не стали ставить постоянный пост – это привлечет еще больше внимания", - считает она.

По ее словам, среди членов кизлярской общины есть стремление уехать из города. "Люди думают о переезде – например, в Ставропольский край", - рассказала она.



Представительница общины Хасавюрта подтвердила, что атмосфера в Дагестане остается напряженной. "Есть угрозы в Instagram* и Telegram, пишут везде – даже в статусах в What’s App", - рассказала она.

Женщина сообщила, что община в Хасаюрте сейчас не действует. "Община не работает, как работать, когда все <в страхе>", - сказала представительница общины корреспонденту "Кавказского узла".

При этом она подчеркнула, что лично она не собирается покидать город. "Пока я об этом не думаю", - заключила она.

События в аэропорту Махачкалы, антисемитские акции в Хасавюрте, Черкесске, Нальчике нетипичны как для Северного Кавказа, так и для России в целом, они угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию в стране, заявил 29 октября Российский еврейский конгресс.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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